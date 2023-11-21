تغطية اكتتاب «تاكسي دبي» خلال ساعة.. والسعر بين 1.8 و1.85 درهم للسهم

شهد سوق دبي المالي تغطية الاكتتاب العام لشركة «تاكسي دبي»، في غضون ساعة من بدء طرح نحو 25% من رأسمالها، وذلك بعدما أعلنت شركة «تاكسي دبي»، أمس، عن النطاق السعري لأسهم الاكتتاب العام، وبدء فترة الاكتتاب للطرح العام الأولي في سوق دبي المالي. ويتم طرح 624.75 مليون سهم للاكتتاب العام تمثل ما نسبته 24.99% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأسمال الشركة. وجذب الطرح العام الأولي للشركة نحو 1.15 مليار درهم (315 مليون دولار)، طلبات شراء كافية لتغطية كل الأسهم المعروضة.

وذكرت الشركة، في بيان، أنه تم تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح بين 1.80 و1.85 درهم للسهم الواحد، ما يعني أن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج ستراوح بين 4.5 مليارات، و4.6 مليارات درهم (1.2 مليار دولار تقريباً)، وستكون جميع الأسهم المطروحة قائمة ومملوكة من قِبل دائرة المالية لحكومة دبي بصفتها مساهماً بائعاً.

وبدأت فترة الاكتتاب أمس، وتستمر حتى 28 نوفمبر الجاري للمستثمرين الأفراد، وحتى 29 الجاري للمستثمرين المؤهلين، وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال عملية بناء سجل الأوامر، حيث من المتوقع الإعلان عنه في 30 نوفمبر الجاري.

كما من المتوقع إتمام عمليتي الطرح وقبول الإدراج في السابع من ديسمبر المقبل، وذلك بناءً على أحوال السوق، وبعد الحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات، بما في ذلك الموافقة على الإدراج والتداول في سوق دبي المالي.

إلى ذلك، استقطبت أسواق الأسهم المحلية، في نهاية تعاملات أمس، سيولة قاربت 1.46 مليار درهم، مع بدء الاكتتاب العام لشركة «تاكسي دبي». وتوزّعت السيولة بواقع 982.93 مليون درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و480.19 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 299.91 مليون سهم عبر أكثر من 19.42 ألف صفقة.