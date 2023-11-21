"دبي الدولي" يواصل تصدره مطارات العالم

واصل مطار دبي الدولي، الاحتفاظ بمركزه الأول في العالم، بوصفه أكبر مطار دولي في السعة المقعدية المجدولة على الرحلات الدولية المغادرة خلال نوفمبر الجاري، وذلك وفقاً للتقرير الشهري الصادر عن مؤسسة "أو إيه جي" الدولية المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران.

وبحسب البيانات، التي حصلت "الإمارات اليوم" على نسخة منها، فإن إجمالي عدد المقاعد المجدولة على الرحلات الدولية عبر مطار دبي الدولي، تجاوز 4.8 ملايين مقعد خلال نوفمبر الجاري، في وقت يواصل فيه المطار تسجيل معدلات نمو قوية في ظل زيادة عدد الرحلات الجوية، وافتتاح المزيد من المحطات الجديدة مقارنة بمستويات العام الماضي.

وذكرت مؤسسة "أو إيه جي"، إن مطار دبي الدولي لايزال يحتل المركز الأول في العالم كأكثر المطارات الدولية ازدحاماً خلال نوفمبر الجاري، وفقاً لعدد المقاعد المجدولة التي تشغلها شركات الطيران على الرحلات الدولية.

وحلّ مطار "لندن هيثرو" في المركز الثاني مسجلاً أكثر من 3.7 ملايين مقعد، تلاه مطار سنغافورة بنحو 3.1 ملايين مقعد، ومطار سيؤل الكوري بنحو 3.09 ملايين، وأمستردام الهولندي في المركز الخامس بنحو 3 ملايين مقعد مجدول.

إلى ذلك، واصل مطار دبي أداءه القوي، ليحل في المركز الثاني عالمياً في إجمالي السعة المقعدية على الرحلات "الدولية والمحلية" معاً، بعد مطار "هارتسفيلد أتلانتا" الأميركي الذي سجل نحو 5 ملايين مقعد مجدول خلال نوفمبر الجاري، فيما سجل مطار طوكيو الياباني نحو 4.4 ملايين مقعد على الرحلات الدولية والمحلية ليحل في المركز الثالث، تلاه مطار لندن هيثرو بنحو 4 ملايين مقعد، ومطار "دالاس فورت ورث الدولي" في المركز الخامس مسجلاً نحو 3.9 ملايين مقعد.

وصل إجمالي عدد المسافرين عبر مطار دبي الدولي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، إلى 64.5 مليون مسافر، بزيادة قدرها 39.3%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وأعلى بنسبة 1% من عام 2019.