«الأنصاري» تحصل على موافقة لإطلاق محفظتها الرقمية

أعلنت «الأنصاري ديجيتال باي»، إحدى الشركات التابعة لـ«الأنصاري للخدمات المالية»، المدرجة في سوق دبي المالي، عن حصولها على الموافقة المبدئية على ترخيص لإجراء معاملات تسهيلات القيمة المخزنة «SVF» ونظام خدمات الدفع للتجزئة «RPS» من مصرف الإمارات المركزي. وذكرت «الأنصاري ديجيتال باي» في بيان، أمس، أن من المقرر أن تطلق محفظتها الرقمية التحويلية الأولى من نوعها، خلال الربع الثاني من العام المقبل، مشيرة إلى أن هذه المنصة تهدف إلى دعم الفئات غير المخدومة من قبل البنوك. وأفادت بأنه تم تصميم منصة «الأنصاري ديجيتال باي» لتوفير حلول تحويل رقمية من شخص لشخص للأفراد والمؤسسات، إضافة إلى تجربة دفع شاملة، مصمّمة خصيصاً للعملاء المقيمين في دولة الإمارات، موضحة أنه يمكن للمستخدمين، من خلال المنصة، تحويل الأموال داخل الدولة وخارجها، وتسديد الفواتير، والوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات الرقمية عن طريق رمز الاستجابة السريعة الخاص بهم، أو تطبيق مخصص، أو رقم هاتفهم. وستعمل المحفظة أيضاً على تمكين المستخدمين وتزويدهم بالأدوات اللازمة، مثل خاصية التحقق من الرصيد وكشف الحساب، لاتخاذ قرارات مالية مدروسة، ومنحهم القدرة الشرائية، وإمكانية الوصول السلس لأموالهم لتلبية احتياجاتهم الشخصية والتجارية على حد سواء.