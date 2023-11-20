59.13 مليار درهم صافي أرباح 43 شركة مدرجة في «دبي المالي» خلال 9 أشهر

ارتفع صافي أرباح 43 شركة مدرجة في سوق دبي المالي إلى نحو 59.13 مليار درهم في أول تسعة أشهر من العام الجاري، مقابل نحو 41.8 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة نمو 41%، مدعوماً بقوتها المالية، وحصد إيرادات جيدة مع مواصلة انتعاش الاقتصاد الوطني، وذلك استناداً إلى إفصاحات الشركات المُدرجة المعلنة على مواقع الأسواق المالية.

وحاز بنك الإمارات دبي الوطني المرتبة الأولى بين الأكبر من حيث صافي الأرباح، بعد أن سجل أرباحاً صافية بنحو 17.49 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، بارتفاع نسبته 92%، مقارنة بأرباح بلغت 9.09 مليارات درهم في الفترة نفسها من عام 2022، نتيجة النمو الكبير في القروض، واستقرار قاعدة التمويل منخفضة الكلفة، وزيادة حجم المعاملات، وعمليات التحصيل الكبيرة.

وجاءت شركة إعمار العقارية في المرتبة الثانية من حيث صافي الأرباح، بعد تحقيقها 8.24 مليارات درهم في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، بنمو بنسبة 42% مقارنة بنحو 5.79 مليارات درهم خلال فترة المقارنة من العام الماضي.

واستحوذت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» على المرتبة الثالثة مع بلوغ أرباحها الصافية نحو 6.13 مليارات درهم في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، بتراجع نسبته 5% مقارنة بنحو 6.47 مليارات درهم خلال فترة المقارنة.

وحقق بنك المشرق صافي أرباح بنحو 5.77 مليارات درهم، بنمو بنسبة 122% مقارنة بأرباح قدرها 2.6 مليار درهم خلال فترة المقارنة، مستفيداً من نمو الميزانية العمومية وأسعار الفائدة المرتفعة، وسط تسجيل أداء تشغيلي قوي، وإدارته للكلفة والقدرات الحكيمة للمخاطر.

وزادت الأرباح الصافية لبنك دبي الإسلامي إلى 4.82 مليارات درهم، بنمو بنسبة 18% مقارنة بأرباح قدرها نحو 4.1 مليارات درهم خلال فترة المقارنة، مدعومة بالزيادة الكبيرة في الإيرادات، وانخفاض في المخصصات.

وسجلت شركة إعمار للتطوير نمواً في صافي الأرباح بنسبة 43% على أساس سنوي لتصل إلى 4.06 مليارات درهم، مقابل 2.84 مليار درهم خلال فترة المقارنة.

وارتفعت الأرباح الصافية لبنك دبي التجاري بنسبة 46.4% إلى 1.93 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، على أساس سنوي، مدعوماً بزيادة الإيرادات عبر صافي الفوائد وإيرادات التشغيل الأخرى، مع النمو القوي في القروض والتسليفات، والحفاظ على معدلات جيدة للسيولة والتمويل للملاءة.

وحقق مصرف الإمارات الإسلامي أعلى ربح له على الإطلاق خلال تسعة أشهر، إذ ارتفعت الأرباح بنسبة 56% لتصل إلى 1.65 مليار درهم، مدفوعاً بارتفاع الدخل الممول وغير الممول، ما يعكس تحسن مشهد الأعمال، وصعدت الأرباح الصافية لشركة العربية للطيران بنسبة 53% لتبلغ 1.32 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مدفوعة بالنمو القوي للإيرادات، ومواصلة زيادة أعداد المسافرين على متن طائراتها.

سوق دبي يستعيد مستوى 4000 نقطة

عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها في نهاية تعاملات، أمس، مستهل الأسبوع، حيث ربح رأسمالها السوقي أكثر من مليار درهم، وسط التركيز على الأسهم القيادية.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.552 تريليونات درهم في نهاية جلسة الجمعة الماضية، إلى 3.553 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.876 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و676.662 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي. وبنهاية تعاملات أمس، استعاد مؤشر سوق دبي المالي مستوى 4000 نقطة بعد ارتفاعه بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 4002.4 نقطة، فيما استقر مؤشر سوق أبوظبي عند مستوى 9575.36 نقطة. وكان أكثر الأسهم تداولاً في سوق دبي المالي سهم «إعمار العقارية»، مرتفعاً بنسبة 0.7% عند 7.12 دراهم، وبتداولات قاربت 76.65 مليون درهم، يليه سهم «الإمارات دبي الوطني» الذي تراجع بنسبة 0.3% بالغاً مستوى 18.05 درهماً، بقيمة بلغت 32.94 مليون درهم. وكان أكثر الأسهم تداولاً في سوق أبوظبي للأوراق المالية سهم «العالمية القابضة»، مرتفعاً بنسبة 0.3% عند 399.6 درهماً، وبتداولات قاربت 219.91 مليون درهم، يليه سهم «ألفا ظبي» الذي تراجع بنسبة 1.6% بالغاً مستوى 18.7 درهم، بسيولة بلغت 114.08 مليون درهم.