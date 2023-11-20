غرفة تجارة دبي تستقطب 48.6 ألف شركة جديدة في 9 أشهر

حققت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، زيادة ملحوظة في عدد الشركات التي انضمت إلى عضوية الغرفة خلال العام الجاري، حيث شهدت الغرفة انضمام 48 ألفاً و616 شركة جديدة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، بزيادة نسبتها 42.9% على أساس سنوي، مقارنة مع 34 ألفاً و29 عضواً جديداً انضم إلى الغرفة في الفترة نفسها من العام الماضي.

ويعكس هذا النمو الكبير الجاذبية الكبيرة التي تحظى بها دبي بين الشركات والمستثمرين على حد سواء، فضلاً عن سمعتها المتنامية وجهة عالمية رائدة للأعمال.

كما تجلى ذلك في القيمة الإجمالية لصادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة تجارة دبي التي وصلت إلى نحو 210 مليارات درهم، مع إصدار 544 ألفاً و538 شهادة منشأ خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023.

وذكرت الغرفة في بيان، أمس، أنه خلال الفترة ذاتها، تم إصدار واستقبال 3209 دفاتر إدخال مؤقت لبضائع وسلع بقيمة إجمالية تصل إلى 3.3 مليارات درهم، مقارنة مع 2919 دفتر إدخال مؤقت لبضائع بقيمة نحو 1.5 مليار درهم خلال الفترة المماثلة من عام 2022، حيث سجلت قيمة دفاتر الإدخال المؤقت للبضائع نمواً ملحوظاً على أساس سنوي بنسبة 123.6%.

ونظّمت إدارة علاقات الأعمال في الغرفة أكثر من 180 اجتماعاً مع ممثلي مجموعات ومجالس الأعمال خلال الفترة بين يناير وسبتمبر من العام الجاري، شملت تنظيم 20 جلسة لمراجعة التشريعات القانونية بهدف خلق بيئة محفزة للأعمال في دبي.

كما نظمت الإدارة 41 جمعية عمومية لمجموعات ومجالس الأعمال، في حين استفادت أكثر من 2100 شركة من 24 ورشة عمل وفعالية وندوة افتراضية تم تنظيمها من قبل الإدارة. وعقدت الإدارة 103 اجتماعات مع مختلف الشركاء والأطراف المعنية لبحث فرص خدمة ودعم مجتمع الأعمال.

وقال رئيس مجلس إدارة غرف دبي، عبدالعزيز الغرير، إن «ما تحقق من إنجازات في غرفة تجارة دبي بنهاية الربع الثالث يدعو للفخر والاعتزاز، ونحن سعداء بالتقدم الكبير الذي حققناه في تحسين بيئة الأعمال في دبي، ودعم مصالح مجتمع الأعمال، ومساعدة الأعضاء في تحقيق أهدافهم، وتحفيز سوق التصدير وإعادة التصدير».

وأضاف: «باعتبارنا صوت مجتمع الأعمال في دبي وممثله، نؤكد التزامنا الراسخ بمساعدة أعضائنا على تحقيق طموحاتهم بالنمو في الإمارة، وسنواصل التعاون مع الجهات الحكومية المعنية، بينما نستمر في جهودنا لتحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33)».

ونجح مركز دبي للشركات العائلية الذي تم تأسيسه في شهر مايو لضمان استدامة ونمو الشركات العائلية في إمارة دبي، في إطلاق العديد من البرامج والمبادرات، حيث أكمل المركز 30 زيارة لشركات عائلية، وأطلق برنامجين تعليميين لمستشاري وأعضاء الشركات العائلية مع نهاية الربع الثالث من عام 2023، وشهد المركز خلال الفترة نفسها تسجيل 18 مستشاراً في برنامج اعتماد وإصدار شهادات المستشارين. ونظّم مركز دبي للشركات العائلية ندوتين ضمن سلسلة الحوكمة بمشاركة ممثلين عن 62 شركة عائلية. وإضافة إلى ذلك، قام المركز بتوفير أدوات وإصدارات تعليمية قابلة للتحميل إلكترونياً، وتم تحميلها بالفعل 450 مرة خلال الفترة من مايو إلى سبتمبر.

مجموعات الأعمال

تسعى غرفة تجارة دبي إلى تحسين وتسهيل ممارسة الأعمال في الإمارة مع تقديم خدمات ذات قيمة مضافة، وبناء جسر للتواصل بين القطاع الخاص والجهات الحكومية المعنية. ويعمل تحت مظلة غرفة تجارة دبي أكثر من 46 مجلس أعمال يغطي جنسيات المستثمرين، فيما يبلغ عدد مجموعات الأعمال في الغرفة 105 مجموعات أعمال، تمثل قطاعات وأنشطة اقتصادية متنوعة.

42.9% زيادة سنوية في عدد الشركات الجديدة خلال الأشهر الـ9 الأولى من 2023.