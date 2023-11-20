«شقق الخريف» تتصدر البحث عن وحدات سكنية في «جميرا الدائرية»

رصد تقرير حديث لموقع «بيوت دوت كوم» العقاري، المباني الأكثر بحثاً لاستئجار شقق في منطقة «قرية جميرا الدائرية»، التي تُعد من المجتمعات السكنية الحديثة والمرغوبة في دبي.

واستندت النتائج على عمليات البحث في الموقع لآخر 12 شهراً، وأظهرت تصدر مشروع شقق «الخريف» عمليات البحث بنسبة 34.86%، يليه برج «بلوم B» بنسبة بحث 23.64%، ثم شقق «الصيف» بنسبة بحث 18.69%. بدوره، سجل برج «بلوم C» نسبة بحث 14.28%، وبرج «بلوم A» نسبة 8.52%.

يمثل مشروع «شقق الخريف» السكني جزءاً من مجتمع «سيزونز كوميونيتي» في «قرية جميرا الدائرية»، ويتألف من أربعة مبانٍ تشتمل على 377 وحدة سكنية متنوعة بين شقق من غرفة وصالة، وغرفتين وصالة. ويبلغ متوسط القيمة الإيجارية لشقة من غرفة وصالة 65 ألف درهم سنوياً، ولشقة من غرفتين وصالة 91 ألف درهم سنوياً.

بدورها، تشتمل أبراج «بلوم» الثلاثة (A وB وC) على شقق سكنية فاخرة ذات تصاميم تلبي التوقعات.

ويوفر برج «بلوم A» شققاً للإيجار مكونة من غرفة نوم وصالة بمتوسط قيمة إيجارية يبلغ 69 ألف درهم سنوياً، فيما يبلغ متوسط القيمة الإيجارية لشقة من غرفتي نوم وصالة 107 آلاف درهم سنوياً، ولشقة من ثلاث غرف نوم وصالة 143 ألف درهم سنوياً.

بدوره، يوفر برج «بلوم B» وحدات «استوديو» بمتوسط قيمة إيجارية يبلغ 46 ألف درهم سنوياً، وشققاً من غرفة نوم وصالة بمتوسط قيمة إيجارية يبلغ 70 ألف درهم سنوياً.

أما متوسط القيمة الإيجارية لوحدة استوديو في برج «بلوم C» فيبلغ نحو 47 ألف درهم سنوياً، ولشقق من غرفة نوم وصالة 71 ألف درهم سنوياً.

ورصد التقرير أسعار استئجار الشقق في مشروع «صيف»، الذي يُعدّ جزءاً من مجمع «سيزونز كوميونيتي». ويتألف المشروع من مبانٍ مكوّنة من خمسة طوابق، تشتمل على وحدات سكنية متنوعة، تتضمن شققاً بغرفة، وغرفتين وصالة. كما يضم المشروع 37 منزل «تاون هاوس» تتكون من ثلاثة طوابق، وتحتوي بين أربع وخمس غرف نوم.

ويبلغ متوسط القيمة الإيجارية لشقة من غرفة نوم وصالة 62 ألف درهم سنوياً، ولشقة من غرفتي نوم وصالة نحو 85 ألف درهم سنوياً.