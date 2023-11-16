طلبية «A350» ترفع صفقات «دبي للطيران» إلى 339 مليار درهم

بلغ إجمالي قيمة صفقات الطائرات التجارية المعلنة والمؤكدة خلال الأيام الأربعة الأولى من معرض دبي للطيران 2023، أكثر من 92.35 مليار دولار (أكثر من 338.9 مليار درهم)، شملت 280 طائرة، باستثناء خيارات الشراء وصفقات العقود العسكرية.

ووصل عدد الطائرات التي طلبتها شركة «طيران الإمارات» خلال أربعة أيام من المعرض، الذي يختتم فعالياته اليوم، 110 طائرات بقيمة تصل إلى نحو 213 مليار درهم، مقابل 30 طائرة من طراز «بوينغ 9-787 دريملاينر» لشركة «فلاي دبي» بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 40.4 مليار درهم.

وأعلنت «طيران الإمارات»، أمس، عن طلبية جديدة لشراء 15 طائرة إضافية «A350-900»، بقيمة ستة مليارات دولار (22 مليار درهم).

وبذلك يرتفع إجمالي طلبيات الناقلة من طراز «إيرباص A350» إلى 65 طائرة، إذ إن لدى الناقلة طلبية سابقة تتضمن 50 طائرة من هذا الطراز، ستبدأ استلامها في منتصف العام المقبل.

وتصدرت الطائرات (عريضة البدن) من طراز «بوينغ 777 إكس»، و«بوينغ 737»، فضلاً عن «إيرباص A350» الجزء الأكبر من الطلبيات.

وواصلت الناقلات الجوية توقيع صفقات خلال معرض دبي للطيران لمواكبة الطلب على السفر، ومواصلة خططها التوسعية.

وشملت أبرز الصفقات صفقة «طيران الإمارات»، خلال اليوم الأول من المعرض، والتي شملت طلب 95 طائرة إضافية (عريضة البدن)، ليصل إجمالي طلبياتها إلى 295 طائرة.

كما وقعت «طيران الإمارات»، أكبر مشغل لطائرات «بوينغ 777» في العالم، طلبيات مؤكدة لشراء 55 طائرة إضافية «777-9»، و35 طائرة «777-8»، تعمل بمحركات «GE-9X»، وبذلك يرتفع إجمالي طلبيات الناقلة من طائرات «777X» إلى 205 طائرات.

ووسّعت «طيران الإمارات» طلبيتها السابقة لشراء 30 طائرة «بوينغ 787-9»، وزادت التزامها إلى إجمالي 35 طائرة «دريملاينر» تشمل: 15 طائرة «787-10»، و20 طائرة «787-8»، بقيمة إجمالية بلغت 52 مليار دولار (191 مليار درهم). وأعلنت «فلاي دبي» وشركة «بوينغ» الأميركية، عن صفقة تلتزم فيها «فلاي دبي» بشراء 30 طائرة من طراز «بوينغ 9-787 دريملاينر» بقيمة إجمالية تصل إلى 11 مليار دولار (40.4 مليار درهم)، في إطار سعي الشركة إلى تنويع أسطولها بتشغيل الطائرات (عريضة البدن).

من جهتها، أعلنت شركة «صن إكسبريس»، وهي مشروع مشترك بين الخطوط الجوية التركية وشركة «لوفتهانزا»، عن طلب لشراء 45 طائرة «بوينغ» من طراز «737 ماكس»، منها 28 طائرة «ماكس 8» و17 طائرة «ماكس 10»، بقيمة تصل إلى 5.7 مليارات دولار (20.9 مليار درهم)، مع خيارات وحقوق لشراء 45 طائرة أخرى من النوع نفسه.

وأعلنت الخطوط الجوية الإثيوبية، خلال فعاليات اليوم الثالث من معرض دبي للطيران، عن توقيع مذكرة تفاهم لإضافة 11 طائرة «إيرباص» من طراز A350-900 إلى أسطولها من الطائرات، وتصل قيمة الصفقة إلى نحو 3.5 مليارات درهم (12.8 مليار درهم)، ليرتفع إجمالي طلب والتزام الشركة إلى 33 طائرة من طائرات «إيرباص».