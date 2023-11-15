«طيران الإمارات» تبني منشأة هندسية جديدة بكلفة 3.48 مليارات درهم

أعلنت «طيران الإمارات»، أكبر ناقلة جوية دولية في العالم، عن استثمار ضخم بقيمة 950 مليون دولار (3.488 مليارات درهم) لبناء منشأة هندسية جديدة فائقة الحداثة في «دبي وورلد سنترال».

وستقام المنشأة الهندسية على مساحة مليون متر مربع، وستصبح الأكبر والأكثر تطوّراً التي تديرها أية ناقلة جوية في العالم، ما يعطي دفعة قوية للبنية التحتية للطيران ذات المستوى العالمي في دبي.

وصُمّمت المنشأة خصيصاً لدعم أسطول «طيران الإمارات» ومتطلبات التشغيل حتى أربعينات القرن الحالي، وستكون أيضاً مركزاً للتميز في خدمات هندسة الطيران التجاري في الشرق الأوسط، مع إمكانية توفير طاقة احتياطية لمشغلي طيران آخرين.

وقال سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة: «هذا الاستثمار الكبير مؤشر إلى ثقتنا بالنمو المستقبلي لـ(طيران الإمارات) وقطاع الطيران عموماً.. فالمنشأة الجديدة ستتيح لـ(طيران الإمارات) تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل في ما يتعلق بمتطلبات الصيانة العادية والخفيفة والثقيلة وجميع المتطلبات الهندسية لأسطول طائراتنا، كما ستمنحنا الاستقرار التشغيلي والمرونة وضمان الجودة».

وأضاف سموّه: «مع استمرار نمو قطاع الطيران في المنطقة، فإن مركز (طيران الإمارات) الهندسي الجديد سيلعب أيضاً دوراً رئيساً كمركز للتميز، حيث سيجتذب مشاركة لاعبين عالميين عبر سلسلة توريد الطيران، ويوفر آلاف الوظائف الفنية، ويضيف قيمة إلى اقتصاد دبي».

من جانبه، قال النائب التنفيذي للرئيس وإدارة المرافق والمشاريع والمشتريات وسلسلة التوريد في «مجموعة الإمارات»، علي مبارك الصوري: «من المتوقع أن تبدأ أعمال البناء في المرحلة الأولى في عام 2024 وتنتهي في عام 2027. وقد اتخذنا الترتيبات اللازمة لمزيد من التوسعة مستقبلاً، إذ يتوقع أن تتضاعف القدرة الاستيعابية في المرحلة الثانية، بما يتماشى مع نمو أسطول (طيران الإمارات) والمتطلبات التشغيلية».

وأضاف: «يضع مركز الإمارات الهندسي الجديد الاستدامة في قلب تصميمه، بما في ذلك استخدام مواد بناء خضراء في جميع المرافق، وتركيب ألواح شمسية على الأسطح، وإنشاء أنظمة إعادة تدوير الزيوت ومياه الصرف الصحي».

وسيجهز مركز «طيران الإمارات» الهندسي الجديد للتعامل مع سلسلة كاملة من الخدمات الهندسية المتخصصة للطائرات، بدءاً من الفحوص الروتينية وصولاً إلى أعمال الطلاء، وبرامج الصيانة الخفيفة والثقيلة، وتصليح المحركات واختبارها، والتجهيزات الداخلية الكاملة للمقصورة، وتحويل الطائرات لاستخدامات مختلفة.

وتتضمن المرحلة الأولى من المشروع إنشاء ثماني حظائر صيانة وحظيرة طلاء واحدة، جميعها قادرة على التعامل مع أي حجم من الطائرات التجارية، ومرفق تشغيل المحركات، ونحو 20 ورشة دعم، ومرافق تخزين ضخمة، ومكاتب إدارية.

وسيواصل مركز «طيران الإمارات» الهندسي الحالي في مطار دبي الدولي دعم عمليات الناقلة، في حين ستتولى المنشأة الجديدة في «دبي وورلد سنترال» في البداية أي متطلبات إضافية وبرامج الصيانة الثقيلة التي تتطلب وقتاً أطول للطائرات على الأرض.

وعيّنت «طيران الإمارات» شركة «ADP Ingénierie» المتخصصة في إنشاء المطارات، كمستشارين للمشروع.