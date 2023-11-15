«ويتيكس» ينطلق اليوم بمشاركة 2575 شركة من 62 دولة

تنطلق اليوم الأربعاء، فعاليات الدورة 25 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس» ودبي للطاقة الشمسية، الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، من 15 إلى 17 نوفمبر 2023 تحت شعار «في طليعة الاستدامة».

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، مؤسس ورئيس معرض «ويتيكس» ودبي للطاقة الشمسية، سعيد محمد الطاير «يُعد هذا المعرض منصة عالمية رائدة تشارك فيه هذا العام 2575 شركة من 62 دولة ويضم 24 جناحاً دولياً من 16 دولة، وتشمل مجالات المعرض قطاعات الطاقة، والمياه، والطاقة النظيفة والمتجددة، والتقنيات الذكية، والابتكار وغيرها».

وأضاف الطاير أن «المعرض يوفر منصة رائدة للشراكات وفرص التعاون المثمر في مختلف قطاعات الاستدامة، بمشاركة نخبة من الشركات العالمية وأصحاب القرار والمختصين من القطاعين الحكومي والخاص».

وأشار إلى أن «دورة عام 2023 من المعرض تكتسب أهمية خاصة، كونها تمهد لمشاركة الهيئة في فعاليات عالمية أخرى خلال الفترة المقبلة، بما في ذلك مؤتمر الأطراف (كوب 28) الذي تستضيفه الدولة في (مدينة إكسبو دبي)».

يُشار إلى أن معرض «ويتيكس» ودبي للطاقة الشمسية، يمتد على مساحة 78 ألف متر مربع في مركز دبي التجاري، لعرض أحدث التقنيات وآخر التطورات في مجالات المياه والطاقة المتجددة والنظيفة والاستدامة والابتكار في التقنيات الخضراء.

ويتضمن «(ويتيكس) ودبي للطاقة الشمسية» العديد من البرامج والمنصات والندوات المتخصصة على مدى أيام المعرض الثلاثة، بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين والمسؤولين من كبرى الشركات العالمية.