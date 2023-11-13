«بلوواترز دبي».. مشروع استثنائي فاخر بعائدات استثمار 6.78%

رصد تقرير حديث لموقع «بيوت دوت كوم» العقاري، أسعار الوحدات العقارية الفاخرة في جزيرة «بلوواترز دبي»، والعائدات الاستثمارية على العقارات فيها. وأوضح التقرير - الذي اطلعت «الإمارات اليوم» على نسخة منه - أن نسبة العائد على الاستثمار في عقارات الجزيرة بلغت 6.78%.

وتضم المباني السكنية في المنطقة مجموعة متنوّعة من الشقق المعروضة للبيع والإيجار بمساحات وعدد غرف متعددة، إذ تبدأ الخيارات من شقق غرفة وصالة، وتصل إلى شقق مكونة من أربع غرف وصالة، وجميعها تتمتع بإطلالات على الجزيرة، فضلاً عن تصاميم أنيقة وفخمة.

وأفاد التقرير بأن متوسط سعر شراء الوحدة السكنية يبلغ 3.59 ملايين درهم لشقة من غرفة وصالة، ولغرفتين وصالة نحو 7.517 ملايين درهم، وشقة من ثلاث غرف وصالة نحو 11.026 مليون درهم، فيما يبلغ سعر الشراء لشقة من أربع غرف نوم وصالة 20.294 مليون درهم.

وبحسب التقرير، فإن «بلوواترز دبي» تضم مجموعة متنوعة من شقق للإيجار من غرفة نوم وصالة بقيمة إيجارية تبلغ 332 ألف درهم سنوياً، وشقة من غرفتي نوم وصالة بقيمة تبلغ نحو 493 ألف درهم، فيما تبلغ القيمة الإيجارية لشقة من ثلاث غرف نوم وصالة نحو 720 ألف درهم سنوياً، وشقة من أربع غرف نوم وصالة نحو 1.572 مليون درهم سنوياً.

وتعتبر جزيرة «بلوواترز دبي» مشروعاً استثنائياً يعكس الجمال في فنون العمارة، وتُعدّ وجهة سكنية وسياحية مزدهرة في إمارة دبي، وقد طورت بواسطة شركة «مراس القابضة».

وأوضح التقرير أن الجزيرة أصبحت بسرعة واحدة من المعالم السياحية البارزة في دبي، وتُعدّ زيارتها ضرورية لكل سائح أو زائر أو مقيم في المدينة.

وتنقسم الجزيرة إلى قسمين: الأول يُعدّ وجهة سياحية مميزة تضم عجلة «عين دبي»، كما تتضمن أكثر من 164 متجراً تجارياً، ومجموعة متنوعة من المطاعم والمقاهي، إضافة إلى فنادق فاخرة وشقق فندقية متعددة. أما القسم الثاني، فيتألف من وحدات سكنية موزعة في مجموعة من المباني الحديثة والفاخرة، وتم تخصيص 2400 موقف للسيارات ضمن المشروع.

ورصد التقرير تصميم وتنفيذ نظام نقل داخلي متقدم يتضمن 25 مركبة ذاتية القيادة، إضافة إلى خدمة تاكسي مائي، وهي مبادرات شجعت السكان على استخدام المواصلات المتاحة.