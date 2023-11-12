دبي مركز إقليمي لوقود الطائرات المستدام

تتبنّى دبي حلولاً مبتكرة لمواجهة تحديات الطاقة والتغيرات المناخية، وغيرها من القضايا المتعلقة بالاستدامة، ترجمة لدورها الريادي في الاستثمار في مجال الطاقة منخفضة الانبعاثات الكربونية، وعلى رأسها مجال إنتاج الوقود المستدام للطائرات. ويحظى هذا الملف باهتمام بارز في الأجندة المستقبلية للإمارة، بأن تكون مركزاً إقليمياً لوقود الطائرات المستدام، وقيادة تعاون دولي لتسريع العمل على إزالة الكربون من قطاع الطيران.

وتعد الدورة الـ18 من معرض دبي للطيران، شهادة لالتزام دبي الراسخ، بتبنّي أحدث التقنيات والابتكارات في مجال الاستدامة البيئية، وإيجاد فرص وحلول مبتكرة في مجال الحد من الانبعاثات وتقليل البصمة الكربونية، بما يسهم في تحقيق صافي الانبعاثات الصفري في قطاع الطيران.

وستتيح نسخة عام 2023 من المعرض - المقام تحت شعار «مستقبل صناعة الطيران» - الفرصة للمختصين والخبراء في صناعة الطيران، لاستعراض وتبادل الحلول التي تعنى بتحقيق الحياد المناخي.

وتعد مطارات دبي - الجهة المشغلة لمطار دبي الدولي (DXB)، أكبر مطار دولي في العالم في عدد المسافرين الدوليين، ومطار دبي ورلد سنترال (DWC) - من اللاعبين الرئيسين في قطاع الطيران في دبي، من خلال جهودها في تحقيق معايير الاستدامة في صناعة الطيران. وأخذت «طيران الإمارات» إحدى أكبر الناقلات الجوية في العالم، زمام المبادرة في رسم مستقبل أكثر استدامة، وتعزيز سياسة الأجواء النظيفة، حيث أعلنت الناقلة في مايو الماضي، تخصيص 200 مليون دولار، على مدى ثلاث سنوات، لتمويل مشروعات البحث والتطوير التي تركز على الحد من تأثير الوقود الأحفوري في عمليات الطيران التجاري، وذلك في أكبر التزام منفرد من قبل أي ناقلة جوية بشأن الاستدامة. وكانت أول رحلة لـ«طيران الإمارات»، مدعومة بمزيج الوقود المستدام ووقود الطائرات التقليدي، قد انطلقت من مطار شيكاغو إلى دبي في نوفمبر 2017، كما رفعت الناقلة نسبة الوقود المستدام على رحلاتها من استوكهولم، وتشغّل حالياً رحلات من باريس وليون وأوسلو، باستخدام مزيج من النوعين. وفي ديسمبر 2020، تسلّمت «طيران الإمارات» أول طائرة من ثلاث طائرات «إيرباص A380» تعمل بمزيج الوقود المستدام ووقود الطائرات التقليدي. وشغّلت «طيران الإمارات» في يناير 2023 - بنجاح - أول رحلة تجريبية لطائرة «بوينغ 777»، باستخدام وقود مستدام بنسبة 100% في أحد محركيها. وتدرس «فلاي دبي» استخدام وقود الطيران المستدام لتقليل بصمتها البيئية. وتعمل الناقلة على زيادة التعاون مع الحكومة لتحقيق ذلك.