«مطارات دبي» تطلق جناحاً خاصاً للشباب في معرض دبي للطيران

كشفت مؤسسة مطارات دبي، أمس، عن إطلاق جناح خاص للشباب في معرض دبي للطيران 2023، حيث يُعد هذا الجناح الأول من نوعه منذ انطلاقة المعرض، ويأتي انسجاماً مع أهداف «مطارات دبي» الرامية إلى توجيه ودعم الشباب من الجيل المقبل من القادة في قطاع الطيران.

وتولت مجموعة من شباب المؤسسة، مسؤولية التخطيط الكامل للمشروع، بدءاً من طرح الأفكار، وصولاً إلى التصميم والتنفيذ، ما يؤكد التزام «مطارات دبي» بدعم المواهب الشابة، لتحقيق إمكاناتهم باعتبارهم قادة المستقبل.