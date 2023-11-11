«دبي للطيران» يعلن عودة منصة «سكاي فيو»

كشف معرض دبي للطيران 2023، عن عودة منصة «سكاي فيو» المبنية خصيصاً في مطار آل مكتوم الدولي لتستقبل زوارها من الجمهور العام، لمشاهدة أبرز العروض الجوية اليومية على هامش المعرض الذي يُقام بين 13 و17 نوفمبر الجاري، حيث تفتح المنصة أبوابها اعتباراً من الواحدة ظهراً حتى الخامسة والنصف مساء، خلال أيام المعرض.

ويمكن لزوار المنصة متابعة العروض من مدرج الطيران مباشرة، حيث يجتمع أفضل الطيارين في العالم، لاستعراض قدراتهم في قيادة الطائرات العسكرية المتطورة، والطائرات الخاصة الفاخرة، وأبرز الطائرات التجارية على مستوى العالم.