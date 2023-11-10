مكتوم بن محمد: التعاون مع كبرى الشركات الصناعية محور مهم في رؤية دبي الاقتصادية

التقى سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أمس، رئيس مجلس إدارة شركة «ليندت آند سبرونغلي» العالمية، إرنست تانر، في مقر المكتب التنفيذي في «أبراج الإمارات» بدبي.

تناول اللقاء التطور المستمر الذي تشهده البيئة الاستثمارية المشجعة، التي أرست دبي أسسها على مدار سنوات، في إطار الشراكة البنّاءة مع القطاع الخاص، وكان لها أثرها في تحقيق قصة نجاح دبي مركزاً عالمياً للمال والأعمال، وجعلتها من أبرز المقاصد الاستثمارية بما توفره من ضمانات ومحفزات تكفل للمستثمر عوامل عدة للنجاح من بنية تحتية عالمية المستوى، وأطر تشريعية مرنة ومتطوّرة، إضافة إلى ميزة الأمان والاستقرار التي تُعدّ من أهم المقومات اللازمة لازدهار الأنشطة الاستثمارية على تنوّع أشكالها، ما عزز مكانة دبي خياراً مفضلاً للمستثمرين وللشركات العالمية الساعية إلى الدخول إلى أسواق المنطقة والتوسع فيها.

وأشار سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال اللقاء، إلى أن بناء الشراكات وتوثيق مجالات التعاون مع كبرى الشركات الصناعية حول العالم، يشكل محوراً مهماً من محاور رؤية التطوير الاقتصادي في دبي للمرحلة المقبلة، لافتاً سموّه إلى أجندة دبي الاقتصادية (D33) بما تحمله من أهداف طموحة للسنوات الـ10 المقبلة، ومن بينها مضاعفة حجم تجارة دبي الخارجية وإضافة 400 مدينة لخارطة تجارتها الخارجية، علاوة على استهداف الأجندة لرفع القيمة المضافة لقطاع الصناعة وتعزيز نمو الصادرات، وترسيخ القطاع الصناعي رافداً أساسياً لاقتصاد دبي، بما يسهم في تمكين الاقتصاد وتحفيزه، ورفده بعناصر النمو المستدام.

وقال سموّه في تغريدة عبر حسابه على منصّة «إكس»: «التقيت بإرنست تانر، رئيس مجلس إدارة شركة (ليندت آند سبرونغلي) العالمية، وناقشنا في اللقاء سُبل دعم الشركات الكبرى لترسيخ أعمالها في دبي والتطور المستمر الذي تشهده البيئة الاستثمارية المشجعة، وأثرها على موقع دبي مركزاً عالمياً للمال والأعمال».

كذلك تطرّق اللقاء إلى التطور الكبير الذي تشهده دبي مركزاً رئيساً للمعارض والمؤتمرات، بما تستضيفه الإمارة من فعاليات كبرى داعمة للعديد من الأنشطة الاقتصادية الحيوية حول العالم، ومنها معرض «غلفود للتصنيع»، الذي اختتمت أعماله أمس في دبي، بمشاركة عالمية واسعة، بما لهذا الحدث من أهمية، لارتباطه بأحد المجالات الحيوية وهو مجال الغذاء، مع تركيز دورته الحالية، وهي الأكبر في تاريخه، على تعزيز مفهوم استدامة الغذاء وكفاءة سلاسل التوريد، تزامناً مع استعداد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف «COP28» في دبي نهاية الشهر الجاري.

من جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة «ليندت آند سبرونغلي» عن تقديره للنموذج التنموي المُلهم الذي أسسته دبي، وما تقدمه من مميزات تحفيزية للشركات العالمية للانطلاق بأعمالها إلى الأسواق الواعدة، عبر ما تتمتع به الإمارة من قدرات تقنية ولوجستية فائقة، وما توفره من فرص داعمة للاستثمار وبيئة تفتح المجال أمام مؤسسات الأعمال للتطور والنمو في مختلف المجالات، مؤكداً تطلع الشركة لتنمية أعمال الشركة في المنطقة انطلاقاً من مقرها الإقليمي في دبي، والذي يغطي منطقة الشرق الأوسط والهند وإفريقيا.

حضر اللقاء وزير الدولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، والأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، عبدالله محمد البسطي، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لموانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، سلطان أحمد بن سليّم، والمدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، هلال سعيد المرّي.

يُذكر أن عائدات «ليندت آند سبرونغلي»، وهي من أكبر منتجي الشوكولاتة الفاخرة في العالم، بلغت 5.38 مليارات دولار في عام 2022، فيما يناهز عدد موظفيها حول العالم 14 ألف موظف، ويقع مقرها الرئيس في مدينة زيوريخ - سويسرا، ولها 12 مصنعاً في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية.