3.42 تريليونات درهم أصول 14 بنكاً وطنياً خلال 9 أشهر

زادت أصول 14 بنكاً وطنياً مدرجاً في أسواق المال المحلية على أساس سنوي بنسبة 10% أو ما يعادل 294 مليار درهم خلال تسعة أشهر من عام 2023، في مؤشر على ملاءتها المالية القوية وقدرتها على التوسع في أنشطتها وعملياتها التشغيلية.

وبحسب إفصاحات 14 بنكاً وطنياً مدرجاً على مواقع الأسواق المالية، وصلت أصول تلك البنوك إلى ثلاثة تريليونات و420 مليار درهم مع نهاية فترة الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بنحو ثلاثة تريليونات و126 مليار درهم خلال الفترة نفسها من 2022.

واستحوذت تسعة بنوك مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية على النصيب الأكبر من إجمالي الأصول بنسبة 55.8% لتصل إلى 1.9 تريليون درهم، بارتفاع نسبته 7.34% وذلك في مقابل 1.77 تريليون درهم، ما يعني زيادة تعادل 130 مليار درهم خلال فترة المقارنة.

وحازت خمسة بنوك مدرجة في سوق دبي المالي 44.2% من إجمالي الأصول، مع وصولها إلى 1.51 تريليون درهم في نهاية فترة الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بنمو قدره 12.7%، مقابل نحو 1.34 تريليون درهم في الفترة نفسها من 2022، ما يعني زيادة بنحو 170 مليار درهم. وجاء «أبوظبي الأول»، في الصدارة مع ارتفاع أصوله بنسبة 7% من 1.11 تريليون درهم، إلى 1.186 تريليون درهم خلال فترة المقارنة. وزادت أصول بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 15%، لتصل إلى 853.56 مليار درهم، مقارنة مع 741.96 مليار درهم.

وارتفعت أصول أبوظبي التجاري بنحو 8%، من 497.84 مليار درهم إلى 536.88 مليار درهم بنهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

كما زادت أصول مصرف دبي الإسلامي بنسبة 9%، من 288.24 مليار درهم في تسعة أشهر الأولى من عام 2022 إلى 313.38 مليار درهم.

وارتفعت أصول بنك المشرق، إلى 218.34 مليار درهم في نهاية الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، بزيادة بنسبة 11% مقارنة بنحو 197.24 مليار درهم في الفترة نفسها من 2022.

وارتفعت أصول مصرف أبوظبي الإسلامي بنسبة 9%، من 168.52 مليار درهم إلى 184.12 مليار درهم. وزادت أصول دبي التجاري بنحو 9% من 116.07 مليار درهم إلى 126.024 مليار درهم.

وعلى مستوى الأرباح فقد حققت تلك البنوك أرباحاً تبلغ 51.89 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023، بنسبة نمو 47.15% مقارنة مع 35.26 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2022.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، ارتفع صافي أرباح خمسة بنوك مدرجة بسوق دبي المالي بنسبة 75.2% إلى 30 مليار درهم مقارنة مع 17.12 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفع صافي أرباح تسعة بنوك مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 20.67%، إلى 21.89 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023 مقارنة مع 18.14 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وجاء بنك «أبوظبي الأول»، الأعلى قيمة من حيث صافي الأرباح، بعد أن سجل نمواً بنسبة 13.14% لتصل إلى 12.39 مليار درهم، يليه بنك «أبوظبي التجاري» الذي سجل نمواً بنسبة 23.72%، لتصل إلى 5.75 مليارات درهم.