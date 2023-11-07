س: كيف يتم الدفع من حساب الضمان لمصلحة المطور؟

تحتوي الاتفاقية بين المطور وأمين الحساب على تفاصيل مراحل الإنشاء التي يتطلب إنجازها في الموقع لغرض إطلاق الدفعات من حساب الضمان. ويقوم مدير المشروع بإبلاغ أمين الحساب حين يتم إنجاز مرحلة رئيسة، ويقدم طلباً للدفع إلى مزودي الخدمة. ويقوم مهندس أمين الحساب بزيارة الموقع، والتدقيق على المشروع، للتأكد من إنجاز المرحلة الرئيسة للإنشاء. ويكون أمين الحساب مخولاً صرف الدفعات من حساب الضمان لتسديد دفعات مزودي الخدمة.