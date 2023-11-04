تعزيز المرونة الرقمية للمؤسسات

وقعت «دو» التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، مذكرة تفاهم مع شركة «سبلنك» المتخصصة في مجال الأمن السيبراني وتقنيات المراقبة، لدعم وتعزيز المرونة الرقمية للمؤسسات في دولة الإمارات.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز أوجه التعاون بين الشركتين لتقديم محفظة من الحلول والتقنيات المصممة للارتقاء بمستويات المرونة الرقمية للمؤسسات في الدولة، ومساعدتها على ضمان أمن البيانات، وبلوغ آفاق جديدة من التميز التشغيلي في عملياتها.

وبموجب مذكرة التفاهم، ستعمل «دو» على تقديم أول محفظة من الحلول السحابية المستضافة في الإمارات، والمدعومة بأحدث التقنيات التي طورتها «سبلنك»، لتعزيز المرونة الرقمية للعملاء.