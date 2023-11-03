إيرادات «إمباور» ترتفع 9.5% إلى 2.27 مليار درهم في 9 أشهر

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، المدرجة في سوق دبي المالي، اليوم الجمعة، عن نتائجها المالية للربع الثالث من العام الجاري، حيث سجلت أرباحا قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 1.07 مليار درهم، وإيرادات بـ2.27 مليار درهم خلال فترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2023.

وأفادت «إمباور» في بيان، بأنه خلال الأشهر الـ12 الماضية (من أكتوبر 22 إلى سبتمبر 23)، بلغت الإيرادات الموحدة للمؤسسة، 2.99 مليار درهم مقارنة بـ2.73 مليار درهم خلال الفترة (من أكتوبر 21 إلى سبتمبر 22)، بنمو نسبته 9.5%، فيما بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 1.45 مليار درهم، مقارنة بـ1.32 مليار درهم.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، نمت إيرادات «إمباور» والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 9.5% و7.5% على التوالي.

وارتفع صافي الربح الأولي خلال الفترة ذاتها بنسبة بلغت 6.1% ليصل إلى 777 مليون درهم.

ويخضع صافي الربح الأولي هذا للتسوية، لاحتساب الرافعة المالية السابقة للاكتتاب وإظهار الأداء الفصلي القابل للمقارنة، وعلى أساس صافي الربح المطلق، فقد سجلت «إمباور» صافي ربح بلغ 685 مليون درهم خلال فترة الأشهر التسعة المنتهية في سبتمر 2023.

وكانت «إمباور»، قامت بتوزيع أرباح بقيمة 425 مليون درهم على المساهمين عن النصف الأول من العام الجاري في أكتوبر 2023، وبذلك تكون «إمباور»، التزمت بتوزيع الأرباح على المساهمين مرتين سنوياً بقيمة إجمالية بلغت 850 مليون درهم خلال أول سنتين ماليتين بعد إدراجها في سوق دبي المالي.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»، أحمد بن شعفار، إن «المؤسسة تواصل توسيع عملياتها، والاستثمار في محفظة أصولها، وتطوير بنيتها التحتية لتلبية الطلب المتزايد في سوق تبريد المناطق في دبي».