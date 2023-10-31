«كاش ترانس» تطلق مركز إدارة النقد في دبي

افتتحت «كاش ترانس»، الشركة التابعة لـ«الأنصاري للخدمات المالية»، أحدث مركز لإدارة النقد في دبي، بهدف توفير وصول سهل لحلول إدارة النقد المتكاملة والتي تتضمن استيراد وتصدير العملات الورقية دولياً، إضافة لخدمات نقل الأموال والمقتنيات الثمينة محلياً وفرزها وحفظها وإيداعها للشركات والمؤسسات في جميع أنحاء الدولة.

ويتميّز المركز بموقعٍ استراتيجي في منطقة «دبي كوميرسيتي» وعلى مقربة من مطار دبي الدولي، حيث يوفّر لعملاء الشركة من المؤسسات والشركات وصولاً سهلاً لأفضل خدمات إدارة النقد، إذ حرصت الشركة على تجهيزه بالكامل للتعامل مع النقود والمقتنيات القيّمة وحفظها بشكل آمن. ويأتي هذا المشروع تماشياً مع استراتيجية النمو لـ«الأنصاري للخدمات المالية ش.م.ع.»، والتي تهدف إلى توسيع محفظة خدماتها وتعزيز رضا العملاء على المستوى المؤسسي.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة الأنصاري للخدمات المالية، راشد علي الأنصاري: «يعكس افتتاح مركز إدارة النقد في دبي التزامنا الراسخ بتقديم خدمات استثنائية لعملائنا، ونحن على أتمّ الاستعداد لتلبية متطلبات تحصيل وتوصيل وإدارة النقد للمؤسسات والهيئات في جميع أنحاء دولة الإمارات. كما نؤكّد حرصنا على التميّز، بما يضمن بيانات فعليّة وفورية تسمح للعملاء بتتبع ومراقبة حساباتهم والوصول إليها بسرعة وسهولة، تعزيزاً للثقة والمصداقية بيننا. كما نؤكد التزامنا برفع معايير الصناعة للشاحنات المصفّحة، وذلك لتلبية احتياجات عملائنا وتقديم خدمات تتجاوز توقّعاتهم بصورة مستمرّة». ويمتدّ المركز على مساحة تزيد على 20 ألف قدم مربعة، وهو مجهز لتقديم مجموعة شاملة من خدمات إدارة النقد للمؤسسات المالية وقطاع الشركات بشكل عام في دولة الإمارات، حيث يتميّز بغرفة للقيادة والتحكم تعمل على مدار الساعة وبروتوكولات أمنية شاملة متطابقة مع أفضل الممارسات الدولية لضمان مستويات الأمن والامتثال اللازمة.