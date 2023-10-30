«حرة الحمرية» توقع اتفاقية تأجير مركز لوجستي مع «أمازون الإمارات»

وقعت هيئة المنطقة الحرة في الحمرية، اتفاقية تعاون استراتيجي مع «أمازون الإمارات»، يتم بموجبها تأجير مركز لوجستي جديد لشركة «أمازون»، في إطار حرصها على تعزيز وتسريع خدمات التوصيل للعملاء في الإمارات الشمالية. وتأتي الاتفاقية المبرمة تماشياً مع رؤية المنطقة الحرة في الحمرية، الهادفة إلى تعزيز النمو والابتكار الاقتصادي في المنطقة، وتعكس التزام «أمازون» وسعيها المستمر إلى تعزيز وجودها في جميع أنحاء الدولة.

وسيقدّم المركز الجديد - بمجرد انطلاق أعماله - خدمات توصيل سلسة في جميع أنحاء الإمارات الشمالية، بالاستفادة من تضافر العاملين المتمثلين في الموقع الاستراتيجي والبنية التحتية المتطورة اللذين تمتاز بهما المنطقة الحرة في الحمرية، والخبرات التقنية والتشغيلية الريادية لشركة «أمازون» الممتدة لأكثر من 20 عاماً على مستوى العالم، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على زيادة مستوى الراحة والموثوقية، وتحسين تجربة العملاء في عمليات الشراء عبر الإنترنت.

وأعرب الشيخ خالد بن عبدالله القاسمي، رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، عن سعادته بهذا التعاون، مؤكداً أن المنطقة الحرة في الحمرية ترحب باتفاقية التعاون مع «أمازون»، التي تجسد التزام الهيئة الراسخ وحرصها على بناء بيئة اقتصادية مثالية، تعزز فرص نمو وتطور الشركات على الصعيدين المحلي والدولي، إضافة إلى القيمة المضافة التي توفرها الهيئة للمستثمرين والشركات العالمية المتخصصة التي تجعل من إمارة الشارقة الوجهة الأبرز لتأسيس الأعمال والتوسع نحو أسواق واعدة.