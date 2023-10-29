"حرة الحمرية" توقع اتفاقية تأجير مركز لوجستي مع «أمازون الإمارات»

وقعت هيئة المنطقة الحرة بالحمرية اتفاقية تعاون استراتيجي مع «أمازون الإمارات» يتم بموجبها تأجير مركز لوجستي جديد لشركة «أمازون» وذلك في إطار حرصها على تعزيز وتسريع خدمات التوصيل للعملاء في الإمارات الشمالية. وتأتي الاتفاقية المبرمة تماشياً مع رؤية المنطقة الحرة بالحمرية الهادفة لتعزيز النمو والابتكار الاقتصادي في المنطقة وتعكس التزام أمازون وسعيها المستمر لتعزيز وجودها في جميع أنحاء الدولة.

وسيقدّم المركز الجديد بمجرد انطلاق أعماله، خدمات توصيل سلسة في جميع أنحاء الإمارات الشمالية وذلك بالاستفادة من تضافر العوامل المتمثلة بالموقع الاستراتيجي والبنية التحتية المتطورة التي تمتاز بهما المنطقة الحرة بالحمرية والخبرات التقنية والتشغيلية الريادية لشركة «أمازون» والتي تمتد لأكثر من 20 عاماً على مستوى العالم، الأمر الذي سينعكس ايجاباً على زيادة مستوى الراحة والموثوقية وتحسين تجربة العملاء في عمليات الشراء عبر الإنترنت.

وأعرب الشيخ خالد بن عبد الله القاسمي، رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، عن سعادته بهذا التعاون، مؤكداً أن المنطقة الحرة بالحمرية ترحب باتفاقية التعاون مع «أمازون»، والتي تجسد التزام الهيئة الراسخ وحرصها على بناء بيئة اقتصادية مثالية تعزز من فرص نمو وتطور الشركات على الصعيدين المحلي والدولي، إضافة الى القيمة المضافة التي توفرها الهيئة للمستثمرين والشركات العالمية المتخصصة والتي تجعل من امارة الشارقة الوجهة الأبرز لتأسيس الاعمال والتوسع نحو أسواق واعدة.

من جانبه، قال نائب رئيس أمازون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، رونالدو مشحور: «يشكل تعاوننا مع المنطقة الحرة بالحمرية خطوة استراتيجية مهمّةً في مسيرة نموّنا في كافّة أنحاء الدولة، إذ ستمكننا البنية التحتية المتطورة للمنطقة الحرة والدعم التشغيلي الذي تقدمه من تلبية الاحتياجات المتزايدة لعملائنا بكل سرعة وموثوقية».

وتأتي الاتفاقية المبرمة بين حرة الحمرية وأمازون كخطوة مهمة نحو تعزيز مسيرة النمو الاقتصادي في المنطقة، إذ تجتمع هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وأمازون الإمارات لتحقيق هدف مشترك: تسريع وتيرة التقدم، الابتكار، والتنمية المستدامة في المنطقة.