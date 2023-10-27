6.6 ملايين مسجل في الهوية الرقمية حتى منتصف أكتوبر

كشف مدير إدارة عمليات الحكومة الرقمية في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، المهندس سعيد بالهول، عن أن إجمالي عدد المسجلين في الهوية الرقمية بالدولة تجاوز 6.6 ملايين مسجل حتى منتصف أكتوبر الجاري. وقال بالهول في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، إن التسجيل في الهوية الرقمية شهد زيادة لافتة أخيراً، لعوامل عدة، أبرزها إقبال الناخبين على التصويت الرقمي في انتخابات المجلس الاتحادي الوطني الأخيرة باستخدام الهوية الرقمية، مشيراً إلى أن من المؤشرات التي تدل على ذلك، رصد أكثر من 12 ألف عملية تسجيل في اليوم الثاني للانتخابات، وهو ما يعد أكبر عملية تسجيل لمتعاملين في الهوية الرقمية في يوم واحد.

وأوضح أن سهولة عملية التسجيل في الهوية الرقمية، وإتاحة التسجيل باستخدام تكنولوجيا البصمة البيومترية للوجه من دون الحاجة لزيارة أي مراكز للخدمات الحكومية للتسجيل والتوثيق، تعد من العوامل التي عززت زيادة عدد المتعاملين المسجلين في الهوية الرقمية حتى الآن.

وأضاف أن الهوية الرقمية تعزز وتسهل عمليات استخدام الخدمات الرقمية الذكية للمتعاملين على نطاق أوسع. وذكر بالهول أن تطبيق الهوية الرقمية يشتمل على محفظة رقمية لحفظ وتبادل المستندات الرقمية، واستخدامها في تخليص المعاملات بالدوائر الحكومية دون الحاجة إلى تقديم مستندات ورقية.

وأشار إلى أن التطبيق يوفر إمكانية طلب نسخة إلكترونية من المستندات الرسمية واستعمالها في إجراء المعاملات، فضلاً عن طلب الخدمات من الجهات المختلفة، سواء من دوائر أو بنوك أو أي جهة خدمية.

وقال إن الهوية الرقمية تتيح للمتعاملين أيضاً خاصية التوقيع الرقمي على الوثائق والمعاملات الرسمية باستخدام التطبيق، مبيناً أن التوقيع من خلال التطبيق يتطلب تحميل الوثيقة، والتوقيع عليها ومشاركتها، فيما يمكن للمتعامل التحقق من أي وثيقة موقعة تمت مشاركتها على التطبيق أو على الموقع الإلكتروني.