«موانئ دبي» توقع عقد امتياز لتشغيل ميناء دار السلام في تنزانيا لمدة 30 عاماً

وقّعت مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) اتفاقية امتياز مدتها 30 عاماً مع هيئة الموانئ التنزانية لتشغيل وتحديث ميناء دار السلام متعدد الأغراض، وذلك بهدف ربط تنزانيا والمنطقة بالأسواق العالمية.

وقّع اتفاقية الامتياز، أمس، مدير عام هيئة الموانئ التنزانية، بلاسديوس مكيلي مبوسا، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، سلطان أحمد بن سليّم، بحضور رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة، سامية سولو حسن.

وتم منح (دي بي ورلد) امتياز تشغيل ميناء دار السلام وتحديثه، بهدف تحسين عمليات الميناء، وتحسين خدمات النقل والخدمات اللوجستية في تنزانيا ومناطقها النائية.

وهذه هي المرحلة الأولى من خطة استثمارية متعددة المراحل، حيث ستستثمر مجموعة موانئ دبي العالمية مبدئياً أكثر من 250 مليون دولار لتحديث الميناء، ومن الممكن أن يرتفع حجم الاستثمار إلى مليار دولار خلال فترة الامتياز، إلى جانب المشروعات اللوجستية في المناطق النائية.

وسيكون لهذا الاستثمار تأثير إيجابي على التنمية الاجتماعية والاقتصادية في تنزانيا من حيث توليد فرص العمل، وزيادة إمكانات الوصول إلى المنتجات والخدمات، إضافة إلى مزايا أخرى.

وسيتصل الميناء بالمناطق النائية في إفريقيا جنوب الصحراء، من خلال شبكة برية تشمل الطرق السريعة والسكك الحديدية، إضافة إلى ممرات الشحن والموانئ المخصصة، وبالتالي دعم الطلب المتزايد على الحلول اللوجستية من جميع أنحاء القارة، وربط الشركات في المنطقة بالأسواق العالمية.

واستفاد الميناء بشكل كبير من الاستثمارات التي قامت بها، أخيراً، الحكومة التنزانية لتحسين بنيته التحتية. وستعمل مجموعة موانئ دبي العالمية مع هيئة الموانئ التنزانية جنباً إلى جنب مع أصحاب العلاقة الحاليين في الميناء، بهدف البناء على هذا التقدم والتمكن من تخليص البضائع بشكل أسرع وتحسين عمليات تخطيط الشحن، ما يعزز دور دار السلام بوابة بحرية لمعادن الطاقة الخضراء من دول «منطقة حزام النحاس» في جنوب-وسط إفريقيا. كما سيؤدي تحسين الكفاءة إلى جذب مزيد من خطوط الشحن والسفن الأكبر حجماً إلى دار السلام، وبالتالي خفض تكاليف الشحن البحري للمستوردين والمصدّرين التنزانيين.

وستقوم مجموعة (دي بي ورلد) باستثمارات مستقبلية في تحديث الميناء، بما في ذلك الاستثمارات المرتقبة في مستودعات التخزين التي يمكن التحكم بدرجة حرارتها لتعزيز القطاع الزراعي في تنزانيا، فضلاً عن زيادة الاتصال بالخدمات اللوجستية المرتبطة بالسكك الحديدية. ومن المرتقب أن تشمل الاستثمارات أيضاً التطوير المستقبلي لمنطقة اقتصادية خاصة وقطاع الخدمات اللوجستية الأوسع للميناء، ما سيعزز دور تنزانيا وتأثيرها على مستقبل التجارة العالمية.

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، سلطان أحمد بن سليّم: «يشرفنا أن نتشارك مع حكومة تنزانيا لتنشيط ميناء دار السلام، حيث يتماشى هذا التوجه مع خطط التنمية الاستراتيجية لتنزانيا، ويؤكد الرؤية القيادية الحكيمة لرئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة، سامية سولو حسن. وسيوفر هذا التطوير فرصاً تجارية للمنطقة، وسيربط شرق إفريقيا ومنطقة إفريقيا جنوب الصحراء بالأسواق العالمية، وسيعزز النمو الاقتصادي، إضافة إلى توليد فرص العمل وتقوية إمكانات الوصول إلى المنتجات والخدمات، وخلق القيمة لجميع أصحاب المصلحة. وإلى جانب الموانئ الأخرى التي نقوم بتشغيلها، تمثل اتفاقية الامتياز هذه علامة بارزة أخرى في جهودنا المشتركة للاستفادة من الخبرات العالمية والمحلية لمجموعة موانئ دبي العالمية في تعزيز سلاسل التوريد في المنطقة لدعم النمو الاقتصادي في القارة الإفريقية».

• من الممكن أن يرتفع حجم الاستثمار إلى مليار دولار خلال فترة الامتياز، إلى جانب المشروعات اللوجستية في المناطق النائية.