«إي آند» تدعم التعليم التكنولوجي في الإمارات

أعلنت مجموعة «إي آند» توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات، على هامش معرض «جيتكس غلوبال 2023»، تهدف إلى تعزيز العمل المشترك بين الطرفين لدعم مناهج التعليم التكنولوجي في الإمارات.

وترتكز مذكرة التفاهم الجديدة على الرؤية المشتركة لوزارة التربية والتعليم، و«إي آند»، الهادفة إلى تعزيز التعليم التكنولوجي للطلاب في دولة الإمارات، وإعداد المواهب المستقبلية القادرة على مواكبة التطورات الرقمية المتسارعة.

وأفادت «إي آند»، في بيان، بأن مدير إدارة تقنية المعلومات في وزارة التربية والتعليم، المهندس محمد آل علي، والرئيس التنفيذي للموارد البشرية في «إي آند»، دينا المنصوري، وقّعا الاتفاقية، بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية، الدكتور محمد المعلا، والرئيس التنفيذي لـ«إي آند»، حاتم دويدار.

وتتمثل مجالات التركيز الرئيسة لمذكرة التفاهم، في بناء مناهج تقنية رائدة عالمياً في مدارس دولة الإمارات، وزيادة الوعي بأهمية التعليم التكنولوجي، وبناء شبكة من الشركاء الذين يتشاركون التطلعات ذاتها حول تعليم التكنولوجيا، واستخدام الحلول الرقمية المتطورة، مثل الذكاء الاصطناعي لدعم قطاع التعليم.

وتعد مذكرة التفاهم الجديدة امتداداً لجهود «إي آند» وتعاونها المتواصل مع وزارة التربية والتعليم في هذا المجال، وتجسّد التزام «إي آند» بمواصلة دعم برنامج منظمة «Code.org» حول علوم الكمبيوتر.

وتجدر الإشارة أن &e قد أعلنت مطلع هذا العام، عن شراكتها مع منظمة Code.org، للانضمام إلى الجهود الدولية الداعمة لبرنامج المنظمة، سعياً إلى زيادة الوعي بعلوم الحاسوب والبرمجيات وتطويرها في كل الأسواق التي تعمل فيها المجموعة.

• إعداد مناهج تقنية رائدة عالمياً في مدارس الدولة.