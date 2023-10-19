دبي ترسّخ مكانتها وجهة للشركات المليارية العالمية

جذب معرض «إكسباند نورث ستار»، 50 شركة مليارية (يونيكورن) تبلغ قيمتها السوقية الإجمالية نحو 663 مليار دولار، ما يعكس مكانة دبي وجهة عالمية للشركات المليارية.

وتعد الشركات المليارية محركات أساسية للابتكار والنمو الاقتصادي في المنطقة. وتأتي مشاركتها في معرض «إكسباند نورث ستار» لتشكل دعماً لأهدافه، بتعزيز جهود تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، لتحويل 30 شركة ناشئة إلى شركة عالمية «يونيكورن»، بقيمة مليار دولار أو أكثر، بحلول عام 2033.

وقال الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة الحوسبة الكمومية Xanadu Quantum Technologies في كندا، البالغة قيمتها مليار دولار، كريستيان ويدبروك: «المرة الأولى التي أتيت فيها إلى دبي كانت في وقت سابق من هذا العام، وهذه هي المرة الثالثة لي هنا، ويجب أن أعود مرة أخرى في غضون بضعة أسابيع أخرى.

أنا حقاً أحب ذلك هنا. أعتقد أنه يعطيك مثالاً جيداً لما يمكن أن يبدو عليه المستقبل. إنها واحدة من الدول المفضلة لديّ في العالم، وأعتقد أن ما نقوم به هنا في الحوسبة الكمومية شيء يمكن أن يضاهي طموحات دبي وأبوظبي والإمارات ككل في ما يتعلق بالتكنولوجيا العميقة، نحن لسنا في دبي ولكننا قريبون جداً من القيام بشيء ما في أوائل العام المقبل، وهو افتتاح مكتب هنا في دبي. في الواقع، أحد مستثمرينا كان هيئة كهرباء ومياه دبي، وهم مهتمون جداً بالتكنولوجيا العميقة خصوصاً الحوسبة الكمومية».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة Groq البالغة قيمتها مليار دولار، جوناثان: «هذه هي المرة الأولى لي في دبي، وهي رائعة. لدينا مبيعات في دبي، فالموقع والبنية التحتية رائعة، فهو بجوار أكبر مطار في العالم. إنه مركز العالم الآن. يعد معرض (إكسباند نورث ستار) فكرة رائعة، وأعتقد أن التركيز على الشركات الناشئة وسيلة رائعة لجعل دبي مركزاً للتكنولوجيا. نبحث دائماً عن عملاء رئيسين في المنطقة، وعندما نحصل على ذلك سنعمل على ترسيخ أنفسنا بشكل كامل في المنطقة».