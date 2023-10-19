«رواد الأعمال الإماراتيين» مبادرة تعكس قدرات وطاقات أبناء الوطن في إطلاق مشروعات رقمية

استعرضت منصة رواد الأعمال الإماراتيين (Emiratiprenuer) في معرض «إكسباند نورث ستار»، أفكاراً إماراتية مبتكرة في مجال الاقتصاد الرقمي تعكس ريادة الشباب الإماراتي، ومهاراتهم في ابتكار مشروعات تخدم مسيرة إمارة دبي نحو المستقبل والتحول الرقمي. وتعد مبادرة «رواد الأعمال الإماراتيين» منصة مثالية للتواصل والتعارف والتطوير، وهي مصممة لرواد الأعمال والمبتكرين والمستثمرين الإماراتيين، وضمت منطقة عرض هي الأولى من نوعها للمبتكرين الشباب الموهوبين والشركات الناشئة الرقمية، وشارك في فعالياتها 50 شاباً إماراتياً يمتلكون أفكاراً مبتكرة في مجالات الاقتصاد الرقمي.

وقدمت المنصة مشروعات أربعة من المبدعين والمبدعات الإماراتيين، وعرفت الحضور بقصص نجاح وإبداع إماراتية تشقّ طريقها باحترافية نحو العالمية.

وتحدث أحمد الكعبي خريج نظم المعلومات في كلية التقنية العليا، الحاصل على دبلوم الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية من جامعة مانشستر بالمملكة المتحدة، عن تطبيق «Rise Digitals» الذي أراد له أن يحمل بصمته الخاصة، وهو عبارة عن تطبيق يعتمد على الذكاء الاصطناعي ويقدّم لمستخدميه خيارات الوصول إلى الصور والملفات الصوتية والمواد المرئية، عبر تحديد متطلباتها والحصول عليها بسهولة ويسر.

أما أسماء البلوكي - خريجة هندسة طاقة متجددة ومستدامة في جامعة الشارقة - أرادت أن تخلّد اللحظات وتحفظ الذكريات من خلال مشروعها المبتكر «فوتو بوث»، وهو عبارة عن جهاز يحتوي على كاميرا رقمية متطورة وجهاز لوحي مدعّم بنظام تشغيل خاص، يتيح للمستخدمين التقاط الصور بجودة عالية والاحتفاظ بها.

ولفتت البلوكي إلى أنها وشريكتها في المشروع، فاطمة العوضي، أرادتا أن تقدّما للمجتمع والشركات والمؤسسات التعليمية، فرصة الاحتفاظ باللحظة وتوثيقها بلمسة جمالية مختلفة.

وأكد أحمد عبدالله الكمدة، وهو خريج إدارة أعمال في الجامعة الأميركية في دبي، أن شغفه بالتطبيقات، لاسيما الترويجية منها، دفعه لابتكار تطبيع «هومي homi» - وهو لفظ يشير إلى صديق - الذي يمكّن مستخدميه من الدفع المباشر لمشترياتهم، وفواتيرهم وغيرها والحصول على عائد مادي بعد كل عملية.

أما الكابتن طيار في «طيران الإمارات» أحمد عادل رضا، دفعه عشقه للسفر واستخدامه الكثير للتطبيقات إلى ابتكار تطبيق TEERYA، وهو عبارة عن حاضنة لكثير من التطبيقات التي لفتت انتباهه خلال أسفاره، حيث يمكن اعتبار هذا التطبيق حصيلة لمعرفته الكبيرة، والتي أراد أن يقدّمها للمستخدمين في تطبيق واحد.

وأشار رضا إلى أن سعيه الدائم للابتكار وحرصه على التعاون مع كبريات الشركات العالمية مثل «إنفيديا ومايكروسوفت»، أوصله لأن يطلق المرحلة الأولى من تطبيقه عبر منصة المعرض.

وأكدت الشابة مريم الأنصاري مؤسسة مبادرة «رواد الأعمال الإماراتيين Emiratipreneur»، أن المشروع نتاج إيمان بقدرات ومواهب الشباب الإماراتي، ويركّز على الإبداعات المتميزة في مجالات التكنولوجيا. وأشارت إلى أن وجود هذه الإبداعات في «إكسباند نورث ستار» أمر مهم للتعريف بقدراتهم وإمكاناتهم ولفت أنظار المستثمرين إليها.