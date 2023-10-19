«دبي للإنترنت» و«ريادة الأعمال الألمانية» تدعمان نمو الشركات الناشئة

وقّعت مدينة دبي للإنترنت شراكة استراتيجية مع مؤسسة «ريادة الأعمال الألمانية»، بهدف تعزيز منظومة الشركات الناشئة وريادة الأعمال في إمارة دبي، التي رسّخت مكانتها مركزاً عالمياً للأفكار المبتكرة، وبيئة حاضنة لأصحاب المواهب والشركات الناشئة من جميع أنحاء العالم.

ووقّع على الاتفاقية بالنيابة عن مدينة دبي للإنترنت، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة «تيكوم - القطاع التجاري»، عمّار المالك، وعن مؤسسة «ريادة الأعمال الألمانية» رئيس قسم تطوير الأعمال والاستشارات، الدكتور توماس ماك.

وبموجب الاتفاقية، ستوفر مدينة دبي للإنترنت الدعم للشركات الألمانية الناشئة الراغبة في توسيع أعمالها إلى دولة الإمارات والأسواق الإقليمية. وستحظى الشركات الألمانية الناشئة بفرصة افتتاح مقرات لها في مدينة دبي للإنترنت، حيث يمكنها الاستفادة من بيئة الأعمال التنافسية والمرنة والبنية التحتية المتطورة، فضلاً عن إمكانية الوصول إلى أبرز العلامات التجارية والجامعات والمتخصّصين في القطاع.

وقال عمّار المالك: «توفر مدينة دبي للإنترنت بيئة داعمة للأعمال مدعومة بالبنية التقنية المتطورة والجاذبة للشركات بمختلف أحجامها، كما تعد الوجهة المفضلة لروّاد الأعمال والمبتكرين والباحثين عن بيئة أعمال محفزة على النمو والتعاون والابتكار. ونتطلع للعمل عن كثب مع مؤسسة ريادة الأعمال الألمانية، لفتح المجال أمام الشركات الألمانية الناشئة للنمو والانطلاق نحو العالمية من دبي، انسجاماً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33».

وتعتبر ألمانيا شريكاً تجارياً بارزاً لدولة الإمارات، حيث بلغت قيمة التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين 9.6 مليارات دولار (35.2 مليار درهم) في عام 2022. وتعد ألمانيا ثاني أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات في الاتحاد الأوروبي، إذ تستحوذ على 17% من إجمالي حجم التجارة القائمة بين دولة الإمارات والاتحاد خلال العام الماضي.