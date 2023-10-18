حمدان بن محمد: «جيتكس أوروبا 2025».. ممر دبي التكنولوجي العالمي

عبّر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أمس، عن فخره بالإعلان من دبي، عن انطلاق معرض «جيتكس أوروبا 2025»، الذي سيقام في برلين في مايو 2025.

وقال سموه في تغريدة على موقع «إكس»، أمس: «هذا الإعلان يرسّخ مكانة (جيتكس) كأضخم معرض تكنولوجي في العالم، ويعكس فكر دبي القائم على الشراكة والتعاون ومد الجسور من أجل مستقبل أفضل. في العام الماضي شهدنا الإعلان عن (جيتكس إفريقيا)، الذي استضافته مراكش المغربية، بجهود فريق مركز دبي التجاري العالمي، واليوم تمد دبي جسوراً جديدة من أجل مستقبل رقمي وتكنولوجي أفضل. هذا هو ممر دبي التكنولوجي العالمي».

إلى ذلك، كشف معرض «جيتكس غلوبال 2023»، أمس، عن إطلاق نسخة معرض «جيتكس أوروبا 2025»، وذلك خلال حفل توقيع ومؤتمر صحافي في معرض «جيتكس غلوبال» بنسخته الـ43، الذي تجاوز طاقته الاستيعابية هذا العام في مركز دبي التجاري العالمي، حيث يستقبل خلال الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر 6000 عارض، وأكثر من 180 ألف مشارك، من 180 دولة. ويأتي الإعلان عن إطلاق نسخته القادمة في القارة الأوروبية، ليقود بذلك زخم توسع مجتمع التكنولوجيا العالمي في الأسواق الدولية، كما يعتبر «جيتكس» العلامة التجارية الأوسع تأثيراً بين الفعاليات المختصة بالتكنولوجيا، وسيقوم الآن بإنشاء ممر دولي يربط مسؤولي التكنولوجيا العالميين بفرص التطوير البحثي والتجاري في الاقتصاد الرقمي الأكثر تقدماً على مستوى العالم.

وستتولى تنظيم معرض «جيتكس أوروبا» شركة «كون العالمية»، المتخصصة بتنظيم الفعاليات الدولية، التابعة لمركز دبي التجاري العالمي، بالشراكة مع مركز المعارض في برلين، وسيقام خلال الفترة من 21 إلى 23 مايو 2025.

يعتبر «جيتكس أوروبا» ثاني المشاريع الخارجية لعلامة «جيتكس» بعد إطلاقها التاريخي لمعرض «جيتكس إفريقيا» في المغرب في مايو 2023، والذي صنفته مؤسسات مستقلة بأنه أفضل إطلاق لحدث تكنولوجي على مستوى العالم. ومن خلال البعثات الاستكشافية التي نظمها المعرض في الأسواق الصاعدة الأكثر ديناميكية في العالم، بات «جيتكس غلوبال» الآن حلقة الوصل الأبرز لربط مستقبل الاقتصادات في دبي وإفريقيا، والآن أوروبا.

وحضر حفل التوقيع الرسمي لإطلاق المعرض بين «كون العالمية» ومركز المعارض في برلين، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، عمر سلطان العلماء، ونائب عمدة برلين عضو مجلس الشيوخ للشؤون الاقتصادية والطاقة والشركات، فرانزيسكا جيفي.

وقال عمر سلطان العلماء: «تعتبر برلين شريكاً طبيعياً وتوأماً حقيقياً لدبي، ولاشك في أن التوجه نحوها يثبت قدرتنا على نقل أفضل وألمع العقول من المنطقة إلى أوروبا، وإعادتهم في الوقت المناسب إلى دبي. إنه زخم مستمر بدأ مع انطلاق (جيتكس إفريقيا)، ونأمل أن نجعل (جيتكس أوروبا) الحدث التكنولوجي الأنجح على مستوى القارة».

من جانبها، قالت فرانزيسكا جيفي: «تعد برلين الوجهة المثلى لاستضافة (جيتكس) في أوروبا، فنحن نتشارك الرؤية ذاتها في ربط مجتمع المبتكرين العالمي، واستخدام التقنيات الجديدة أولاً بأول».

وأضافت جيفي: «تقع برلين في قلب القارة الأوروبية، وهي موطن لواحدة من أكثر منظومات المشاريع الناشئة حيويةً في العالم، وتعدّ وجهة رئيسة للمواهب والاستثمار. ويسعدنا أن نتعاون مع (جيتكس) في سعينا لدفع عجلة التحول، وتعزيز قوة الابتكار في ألمانيا وأوروبا».

من جهتها، قالت الرئيس التنفيذي لشركة «كون العالمية»، المنظمة لمعرض جيتكس أوروبا، تريكسي لوه ميرماند، إن «(جيتكس) يسعى إلى إحداث تأثير إيجابي واسع في القطاعات والاقتصادات المستهدفة، كما يتمحور في صميمه حول قوة التكنولوجيا والشعوب، وهو الجوهر البسيط نفسه الذي يرتكز عليه أيضاً (جيتكس أوروبا)، وسنعمل جاهدين لنكون على مستوى ثقة مجتمع التكنولوجيا العالمي».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمركز المعارض في برلين، ماريو توبياس، إن «إطلاق (جيتكس أوروبا) في برلين يُعد واحداً من أبرز الفعاليات الدولية في مجال التكنولوجيا والشركات الناشئة»، مؤكداً التعاون مع «كون العالمية» لاستقطاب مجتمع التكنولوجيا الأوروبي بكامله بما فيه من مبرمجين ومطورين ومسؤولين تنفيذيين ومستثمرين ورواد أعمال.

وسيقام معرض «جيتكس أوروبا 2025» في وقت حاسم تمضي فيه القارة قدماً كقوة عظمى في مجال التكنولوجيا العالمية، ما يؤسس لمنظومة مرنة تحتاج، وفقاً لأحدث التقديرات، إلى خلق 11 مليون وظيفة تقنية جديدة بحلول عام 2030، لتلبية الطلب المتزايد لقطاع التكنولوجيا الأوروبي، الذي تبلغ قيمته ثلاثة تريليونات دولار.

ومع احتضانها 514 شركة «يونيكورن»، تحظى أوروبا بشركات منافسة عالمياً، وقادة متمرسين في جميع قطاعات التكنولوجيا الجديدة، وتجتذب القارة الآن 20% من رأس المال الاستثماري العالمي، مقارنة مع 5% قبل 20 عاماً.

ومع وجود أكثر من 160 ألف شركة ناشئة، و2.6 مليون موظف لديها باتوا أكثر اندفاعاً وخبرةً من أي وقت مضى، تمضي أوروبا بخطى ثابتة نحو قيادة العصر الذهبي لقطاع التكنولوجيا، بالاستناد إلى قوة شبكات العلاقات، والتعاون بين القطاعين العام والخاص، وقدرة جيتكس أوروبا 2025 على صنع الأعمال.

ولي عهد دبي:

• الإعلان يرسّخ مكانة (جيتكس) كأضخم معرض تكنولوجي في العالم، ويعكس فكر دبي القائم على الشراكة والتعاون ومد الجسور من أجل مستقبل أفضل.

مركز عالمي

تواصل برلين ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للتكنولوجيا، من خلال اتباع سياسات اقتصادية جعلتها نقطة جذب للشركات الابتكارية التي توحدها الرغبة في تغيير العالم، عبر تصدّر التحولات التكنولوجية الكبرى مثل الذكاء الاصطناعي، والبلوك تشين، والحوسبة الكمومية، حيث تتمركز فيها حالياً 5600 شركة تكنولوجية ناشئة ومتسارعة النمو، ويذهب نصف التمويل الألماني للقطاع إلى شركات ناشئة في برلين.