مراقبة أداء دراجات توصيل الطلبات بالذكاء الاصطناعي في دبي

استعرضت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، على هامش مشاركتها في فعاليات جيتكس غلوبال 2023، تقنية متطوّرة تستخدم الذكاء الاصطناعي في رقابة ورصد أداء سائقي دراجات توصيل الطلبات في الإمارة.

وتهدف الهيئة، من خلال هذه المبادرة، إلى تعزيز سلامة سائقي دراجات توصيل الطلبات ومستخدمي الطريق في إمارة دبي، كما تأتي ﺗﻤﺎﺷﻴﺎً ﻣﻊ اﻟﺨﻄﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻄﺮق واﻟﻤﻮاﺻﻼت في ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺣﻠﻮل اﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ﻓﻲ أﻋﻤﺎل الهيئة، ﻗﺎﻣﺖ الإدارة ﺑﺎﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ مبادرة استخدام التقنيات الحديثة، واﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف إلى في رصد حالات تجاوزات سائقي دراجات توصيل الطلبات. وتستخدم الهيئة في تطبيق هذه المبادرة مركبة خاصة أُعِدّت لهذا الغرض ومُزوّدة بآلات تصوير تعمل بالذكاء الاصطناعي.

وقد باشرت الهيئة تطبيق هذه المبادرة خلال الربع الثاني من العام الجاري 2023 وأجرت الفرق الميدانية التفتيش على (608) دراجة توصيل ورصدت (63) حالة تجاوز تستدعي المخالفة، وهي: عدم الالتزام بالزي الموحد، عدم توفر الملصقات الجانبية، عدم توفر الملصقات الفسفورية، وقوف الدراجات في مكان ممنوع.، اصطحاب راكب خلف السائق ووجود تلف في صندوق دراجة التوصيل.