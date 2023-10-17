«أراضي دبي» تستعرض خدماتها الرقمية

تُشارك دائرة الأراضي والأملاك في دبي في معرض «جيتكس غلوبال 2023»، حيث تسلّط الضوء على العديد من الخدمات والمبادرات الرقميّة، ضمن جناح دبي الرقمية، ومنصة مؤسسة الإمارات للحلول العقاريّة. وتستعرض الدائرة في منصّة دبي الرقميّة موقعها الإلكتروني الرسمي، وتقدّم شرحاً تفصيلياً حول أبرز الخدمات الرقمية المتوافرة على الموقع، بما في ذلك الاستعلام عن حالة مشروع عقاري، وطلب تسجيل وتجديد عقود الإيجار، والقوانين وأهم التشريعات. وضمن مشاركتها في منصّة مؤسسة الإمارات للحلول العقارية، تقدّم الدائرة أحدث المستجدات حول تطبيق «دبي ريست» إلى جانب خدمة الدفع المباشر الخاصة بنظام إيجاري، والحاسبة الإيجارية الجديدة، وتحديث المعلومات الخاصة بالمتعامل في الدائرة.