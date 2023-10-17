«اتصالات من إي آند»: عروض حصرية للمواطنين في «نافس»

أعلنت شركة «اتصالات من إي آند»، أمس، توقيعها مذكرة تفاهم مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس)، لتقديم عروض حصرية للمواطنين العاملين في القطاع الخاص، والمسجلين في منصة «نافس»، وذلك انسجاماً مع استراتيجيتها المتمثلة في دعم الكوادر الإماراتية، وتعزيز نموهم الوظيفي.

ووقّع الاتفاقية، مدير إدارة الأبحاث والدراسات في مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس)، محمد حمود العلوي، والرئيس التنفيذي للموارد البشرية في «اتصالات من إي آند»، علي المنصوري، وذلك بحضور الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس)، غنام المزروعي، والرئيس التنفيذي لـ«إي آند»، حاتم دويدار، وذلك على هامش معرض «جيتكس 2023».

ويحصل المواطنون العاملون في القطاع الخاص والمسجلون في منصة «نافس» بموجب هذه الاتفاقية، على خصم حصري بقيمة 50% على باقات (Freedom) المختارة، ومدة 12 شهراً، ويشمل هذا العرض الحصري كلاً من المشتركين الحاليين والجدد.

وانضمت «اتصالات من إي آند»، إلى مبادرة «نافس» منذ العام الماضي، والتزمت من خلالها بتوظيف وتمكين أكثر من 500 متخصص إماراتي في مجالات البيع بالتجزئة، وخدمة العملاء، وتكنولوجيا المعلومات، خلال خمس سنوات، كما تؤكد حرصها على تزويد هؤلاء الموظفين الجدد بالخبرة والمهارات اللازمة والحلول الداعمة للتميز والتفوق، إذ تدعم هذه المبادرة تقدمهم الوظيفي في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا، بالإضافة إلى الإسهام في دعم الأجندة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة لبناء اقتصاد قائم على المعرفة.

إلى ذلك، كشفت «اتصالات من إي آند» عن أول متجر ذاتي مدعم بتقنية الذكاء الاصطناعي في قطاع الاتصالات على مستوى العالم، الذي يستخدِم أحدث التقنيات لتمكين العملاء من الحصول على تجربة استثنائية أثناء شراء الخدمات والحلول المتطورة والأجهزة التي تتيحها الشركة.

ويتيح متجر «EASE» لزوّاره في دولة الإمارات التعرّف إلى مستقبل قطاع البيع بالتجزئة، من خلال استخدامه مزيجاً من تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، وتقنيات التعرف إلى بصمة الوجه، والبوابات الذكية والرؤية الحاسوبية، و«الروبوتات»، وواجهات العرض الذكية، وأجهزة الاستلام الذكية لبيع الهواتف ومستلزماتها.

ويقدم المتجر الذاتي للعميل رحلة تسوّق فريدة، بدءاً من دخوله المتجر عبر تقنية التعرف إلى بصمة الوجه أو عبر تطبيق «اتصالات من إي آند» من خلال اختيار أيقونة «EASE»، ليتيح للعملاء شراء مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات، تشمل خدمات باقات الهاتف المتحرك والثابت، والإكسسوارات، والهواتف الجديدة، واستبدال الهواتف القديمة، وصولاً إلى الخروج من المتجر مباشرة عند انتهاء عملية الشراء، حيث يتم التعرف إلى المشتريات تلقائياً دون الحاجة للمزيد من الخطوات.

99.85% تغطية شبكة الألياف الضوئية الموصولة للمنازل

قال الرئيس التنفيذي لشركة «اتصالات من إي آند»، مسعود شريف محمود، إن الشركة تغطي حالياً 98.74% من المناطق المأهولة بالسكان في دولة الإمارات بشبكات الجيل الخامس، فيما بلغت تغطية شبكة الألياف الضوئية الموصولة للمنازل 99.85%، مشيراً إلى أن الشركة نجحت أخيراً بتخفيض طلبات الدعم الفني للعملاء بنسبة تجاوزت 50% مقارنة بأعدادها في السنوات السابقة.

وأضاف محمود في تصريحات صحافية أمس، على هامش المشاركة في معرض «جيتكس غلوبال 2023»، إن الشركة طرحت عبر منصتها في المعرض أحدث الاستخدامات التقنية المبتكرة في حلول البيع والتجزئة الذكية المخصَّصة لدعم الشركات الصغيرة، مثل خدمة «يو تي إيه بي» للدفع الآلي للشركات، وتقنية المتابعة الأمنية عبر الفيديو، إضافة إلى حلول الرعاية الصحية الذكية، والمنزل الذكي.

وذكر أنه في إطار توجهات دولة الإمارات لتنمية قطاع الأعمال، أطلقت الشركة البرنامج الوطني لتأسيس الشركات، وهو برنامج مخصص لدعم رواد الأعمال من الشركات المملوكة بنسبة 100% لمواطني دولة الإمارات، وتمكينهم من بيع خدمات وحلول الشركة وتسويقها لدى عملائهم بكل إمارات الدولة.