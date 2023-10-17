«إمباور» تشيد محطة تبريد في جميرا

أرست مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» مجموعة عقود لتشييد محطة تبريد مناطق عصرية من الجيل الجديد ولتوسيع شبكة أنابيبها الخاصة بتبريد المناطق في منطقة جميرا.

وأفادت المؤسسة، بأن عمليات تشييد محطة «جميرا بيتش هيلز»، التي انطلقت أخيراً، تتم وفقاً لأعلى المعايير العالمية، وتتماشى مع معايير الأبنية الخضراء المستدامة، والتطوّرات العمرانية الحديثة لإمارة دبي، إذ سيحاكي تصميمها الهندسي المظهر العام للمنطقة، والهوية المعمارية لمبانيها، متوقعة دخول المحطة الجديدة الخدمة في الربع الثالث من العام المقبل بسعة تبريدية إجمالية تصل إلى 48 ألف طن تبريد.