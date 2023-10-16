الإمارات تهيمن على قائمة "فوربس" لقادة الاستدامة في المنطقة

كشفت "فوربس الشرق الأوسط" عن النسخة الأولى من قائمتها "قادة الاستدامة في الشرق الأوسط" التي تضم رواد الاستدامة والشركات الأكثر التزاما بمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وتتخذ إجراءات إيجابية نحو الأهداف المستدامة.

وتضم القائمة 44 شركة من الإمارات، و22 شركة من السعودية، و10 شركات من قطر، و12شركة عالمية، منها 11 شركة مقرها الإقليمي في الإمارات. كما تضم خمس شركات من مصر، وثلاث شركات من الكويت، وشركتين لكل من البحرين وعُمان.

وعمل فريق "فوربس الشرق الأوسط" على تقييم الشركات ضمن 11 قطاعا رئيسا، اعتمادا على تأثيرها البيئي الإيجابي، والتزامها بمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، فضلًا عن مستويات الشفافية والتعاون، وإطلاقها المبادرات المتعلقة بالاستدامة خلال العام الماضي، كذلك خارطة الطريق نحو تحقيق صافي الانبعاثات الصفرية.

أما بالنسبة للشركات العاملة في قطاع البنوك والخدمات المالية، فتم الأخذ بالاعتبار قيمة التسهيلات الممنوحة للمشروعات المستدامة عند تصنيفها.

وفي قصة غلاف "فوربس" لعدد أكتوبر 2023، قال وزير دولة للتجارة الخارجية، ثاني بن أحمد الزيودي، في لقاء حصري، حول أهمية تعاون قادة العالم معا لإحداث التغيير بشأن قضية التغير المناخي، إن "الوضع الراهن ليس مقبولًا، لذا علينا التوقف عن لوم بعضنا بعضا، والعمل على حل المشكلة معا، فالخطر الأكبر يتمثل في عدم اتخاذ أي إجراء".