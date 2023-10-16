«سولانا» تنضم إلى مركز دبي للسلع المتعددة

رحّب مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة في تجارة السلع والمشروعات، بانضمام «سولانا»، وهي مؤسسة غير ربحية تركز على تطوير وتأمين شبكتها وتعزيز قدراتها اللامركزية، إلى مركز «كريبتو» كشريك حيوي يدعم نمو مجتمع أعماله.

وتضيف هذه الشراكة قيمة كبيرة إلى المعروض الحالي من خدمات مركز دبي للسلع المتعددة وتنسجم مع جهوده التعاونية المشتركة، من خلال رفع قدرات الشركات المسجّلة وتمكينها من تطوير مفاهيمها المبتكرة، وتوسيع نطاق حضورها انطلاقاً من شبكة «سولانا»، التي تُعدّ أحد أبرز منصّات «البلوك تشين» عالمياً.

وبموجب هذا التعاون، ستقدم مؤسسة «سولانا» حلول تطوير الأعمال والخدمات الفنية، بهدف دعم أعضاء مركز «كريبتو»، بموازاة توسيع نطاق برنامجها المخصص للمنح، ليشمل شركات مركز دبي للسلع المتعددة. وستتعاون مؤسسة «سولانا» مع مركز «كريبتو»، التابع لمركز دبي للسلع المتعددة في تنظيم جلسات وندوات إلكترونية، وغيرها من البرامج التدريبية ضمن مجموعة بارزة من موضوعات تكنولوجيا الجيل الثالث من شبكة (Web3). وستؤسس «سولانا» أعمالها في مركز «كريبتو» التابع لمركز دبي للسلع المتعددة تحقيقاً للتكامل مع مجتمع أعمال المركز، وبحث سُبل التعاون مع شبكته المزدهرة، التي تضم شركاء تكنولوجيا وبورصات وهيئات حكومية ومستثمرين وحاضنات ومسرّعات أعمال ومزوّدي خدمات، إضافة إلى التواصل مع مجتمع الأعمال الذي يضم 23 ألف شركة مسجلة تباشر أنشطتها وأعمالها انطلاقاً من مركز دبي للسلع المتعددة. وقال الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليّم، إن «(سولانا) تُعدّ واحدة من أبرز شركات (البلوك تشين)، حيث تبلغ قيمتها السوقية ثمانية مليارات دولار، ما يجعلها ضمن أكبر 10 مشروعات عُملات مشفرة على مستوى العالم. ومن خلال شراكتنا الأخيرة مع مؤسسة (سولانا)، سنقدم خدمات التراخيص التجارية مجاناً لجميع مشروعات الشبكة، وستتمكن أيضاً شركاتنا المسجلة من الوصول إلى منصة (بلوك تشين) عالمية وفرق هندسة مخصصة من (سولانا)، التي ستدعمهم بآفاق أوسع من فرص النمو والازدهار». وأضاف: «توفير بيئة أعمال داعمة تتوافر فيها كل المقومات والإمكانات اللازمة، يأتي في صميم أولويات مركز (كريبتو) التابع لمركز دبي للسلع المتعددة. وتماشياً مع هذه الاستراتيجية، قمنا بتطوير واحدة من أكبر المنظومات الحيوية التي تقدم قيمة مضافة للشركات الناشطة في مجال تكنولوجيا الجيل الثالث من (شبكة الويب)، وهو ما جعل من مركز (كريبتو) أكبر تجمع للشركات المتخصصة في تقنيات التشفير و(البلوك تشين) و(الويب 3) في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا».