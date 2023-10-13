«الإمارات العالمية للألمنيوم» تطلق برنامج تمويل لتعزيز الاستدامة

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وبنك الإمارات دبي الوطني، أمس، إطلاق برنامج تمويل لتعزيز ممارسات الاستدامة والحوكمة والمسؤولية الاجتماعية في سلسلة الإمداد لدى الشركة. ويعد البرنامج الجديد، الأول من نوعه لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وفي القطاع الصناعي في الدولة. وأفادت الشركة، في بيان، بأن البرنامج يسهم في تحفيز المورّدين الحاليين والجدد على تبني معايير الاستدامة في الممارسات والتقنيات والمواد المستخدمة والاستثمار فيها.

وتتيح عملية تمويل سلسلة الإمداد للمورّدين، إمكانية الحصول على المدفوعات في وقت مبكر، وهي طريقة شائعة لإدارة رأس المال التشغيلي. وكان مورّدو شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، حصلوا على نحو 1.5 مليار دولار من تمويل سلسلة الإمداد، من خلال مجموعة من البرامج التي توفرها الشركة منذ بداية عام 2022. وقال الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عبدالناصر بن كلبان: «ندرك مدى أهمية تصنيع الألمنيوم بشكل مستدام، بما في ذلك السلع والخدمات التي تستخدم عبر سلسلة القيمة بأكملها، لذا نعد خطط تمويل مبتكرة، كبرنامج سلسلة الإمداد لتعزيز مبادئ الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية مع بنك الإمارات دبي الوطني، لتمكين المورّدين من تبني ممارسات الاستدامة». من جهته، أكد رئيس الأعمال المصرفية للهيئات والمؤسسات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، أحمد القاسم، التزام البنك بتزويد عملائه بحلول جديدة ومبتكرة، تنسجم مع الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة.