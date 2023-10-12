«دناتا» تتعاون مع مورّدين أستراليين

ذكرت شركة «دناتا» العالمية العاملة في خدمات الطيران والسفر، أنها تستعين بالموردين المحليين الأستراليين على نطاق واسع لتوفير المكونات اللازمة لأكثر من 175 ألف وجبة تنتجها يومياً في جميع أنحاء البلاد.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «دناتا» للتموين والتجزئة في أستراليا، هيرانجان ألويسيوس: «ملتزمون بالمساهمة في الاقتصاد والمجتمع المحلي عبر عملياتنا، ونفخر بعملنا المكثف مع الموردين المحليين، ونساعدهم على تحقيق إنجازاتهم، مع ضمان حصولنا على منتجات محلية وطازجة، وهذا يضمن توفيرنا أفضل المأكولات العالمية ذات الجودة بأقل قدر ممكن من البصمة البيئية لعملائنا من شركات الطيران».