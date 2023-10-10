تعاونية الاتحاد: استمرار تخفيض وتثبيت أسعار سلع حتى نهاية العام

أكدت تعاونية الاتحاد استمرار مبادرتها لتخفيض وتثبيت أسعار العديد من المنتجات والسلع الغذائية وغير الغذائية الأساسية، التي تعتبر من الأكثر طلباً واستهلاكاً في الأسواق، وذلك حتى نهاية العام الجاري.

وأفادت التعاونية في بيان بأن المبادرة التي تم إطلاقها في مارس الماضي، ولمدة ستة أشهر، ستستمر ثلاثة أشهر أخرى، بهدف تخفيف العبء على المستهلكين، مشيرة إلى توفير جميع السلع المخفضة والمثبتة أسعارها في فروع التعاونية كافة خلال تلك الفترة بكميات كبيرة.

وذكرت أنها رصدت إقبالاً كبيراً من المستهلكين على شراء المواد والمنتجات والسلع التي شملتها المبادرة، ولذلك قررت إدارة التعاونية الاستمرار في هذه المبادرة لإسعاد أفراد المجتمع والمستهلكين من خلال إدخال سلع جديدة تعتبر من الأكثر استهلاكاً من قبل المستهلكين، مثل بعض أنواع المنظفات والزيوت والخضار والفواكه والدجاج والمكسرات والأسماك والأرز، وغيرها من المنتجات الأساسية الأخرى، والتي سيتم التركيز عليها في جميع فروع التعاونية، فضلاً عن الإعلان عنها عبر منصاتها الإلكترونية والذكية باستمرار.

وقالت إنها وفرت لوحات إرشادية وملصقات على الأرضيات في جميع الفروع التابعة لها حتى يستدل المستهلك على المنتجات المشمولة في المبادرة، مشيرة إلى أن استمرار المبادرة حتى نهاية العام سيعمل على طمأنة المستهلكين بعدم ارتفاع أسعار السلع، حيث ستعمل التعاونية على توفيرها بكميات كبيرة، بالتعاون مع الموردين في جميع فروعها المنتشرة في دبي.

• «التعاونية» أكدت توفير جميع السلع المخفضة والمثبتة أسعارها في الفروع كافة.