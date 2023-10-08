«ويتيكس» يبرز تقنيات المدن الذكية

تشهد الدورة الـ25 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) ودبي للطاقة الشمسية 2023، مشاركة قوية لمجموعة «وصل»، ويبرز المعرض تقنيات المدن الذكية.

وتستعرض المجموعة خلال «ويتيكس» باقة واسعة من حلولها المبتكرة والاستباقية، التي تسهم في جعل محفظة مشروعاتها القائمة ومشروعاتها قيد التطوير أكثر كفاءة واستدامة، بما يؤدي دوراً جوهرياً في خفض بصمتها الكربونية، وتعزيز جودة حياة المجتمعات السكنية التي تطورها.

وتنظم هيئة كهرباء ومياه دبي معرض «ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية 2023» في الفترة 15 إلى 17 نوفمبر 2023 في مركز دبي التجاري العالمي.

ويفرد جناح «وصل» مساحة خاصة لمشروع «وادي تكنولوجيا الغذاء» في دبي، ويهدف إلى مضاعفة إنتاج الغذاء في الإمارات ثلاث مرات.