«الإمارات دبي الوطني» يكشف عن منتجات رقمية جديدة لإدارة الثروات

أطلق بنك الإمارات دبي الوطني، منصة ثروة رقمية، تسمح للعملاء بتداول الأوراق المالية وصناديق الاستثمار المتداولة في البورصات العالمية، مثل (ناسداك وبورصتي نيويورك ولندن)، إضافة إلى الأسواق المالية المحلية، مثل (سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وناسداك دبي)، مشيراً إلى أن المنصة توفر أكثر من 11 ألفاً من الأسهم العالمية عبر 21 سوقاً عالمية ومحلية، و150 من الأسهم الإقليمية المتاحة للتداول.

أفاد البنك في بيان أمس، بأنه تم تضمين المنصة الجديدة في تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول «ENBD X»، الذي أطلقه البنك أخيراً، ما يسمح للعملاء بالاستثمار والتداول بسهولة في الأدوات المالية المعقدة من خلال التطبيق نفسه.

وبالتزامن مع احتفالات البنك بمناسبة الذكرى السنوية الـ60 لتأسيسه، أطلق حملة حصرية لثلاثة أشهر للعملاء من مستخدمي «ENBD X» الراغبين في الاستفادة من المنتجات الرقمية لإدارة الثروات، بحيث يمكن للعملاء الاستثمار والشراء و/أو البيع على التطبيق دون عمولات خلال أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2023 (مع استرداد جميع الرسوم المطبقة في غضون سبعة أيام عمل بعد نهاية كل شهر، وإعفاء رسوم الحفظ خلال فترة العرض).

ويعتبر استخدام منصة الثروة الرقمية الجديدة سهلاً بالنسبة لأصحاب الحسابات الاستثمارية الحاليين وللمستثمرين الجدد على حدٍّ سواء، إذ يتم إرسال تفاصيل الحسابات للمستثمرين الجدد عبر الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني على الفور، ويمكنهم البدء في تداول الأوراق المالية وصناديق الاستثمار المتداولة بعد إضافة الأموال إلى حساباتهم من خلال ميزة «Express Top-Up» الخاصة بالمنصة.

وتوفر المنصة أيضاً ميزة «Secure Sign»، حيث يمكن للعملاء أصحاب التداولات الكبيرة تحديث وتوقيع وثائق الاستثمار لإتمام أي صفقة بغض النظر عن مدى تعقيدها أو قيمتها، والتواصل رقمياً مع مدير العلاقات الخاص بهم دون الحاجة لزيارة الفرع.

كما يمكن للعملاء استخدام المنصة لمراجعة تحديثات السوق المتعلقة بمحافظهم الاستثمارية، إضافة إلى الاطلاع على المستجدات اليومية لحركة السوق المالية. وتوفر المنصة أيضاً أدوات استثمارية مع رسوم بيانية تاريخية وآنية وتحليلات فنية، إلى جانب الوصول إلى تقييمات المحللين المستقلين والبيانات المهمة حول إجماع السوق.

وقال رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، مروان هادي، إن «إطلاق المنتجات الرقمية الجديدة لإدارة الثروات، يعكس استراتيجية البنك التي تركز على الهاتف المحمول أولاً، حيث يستفيد نحو 95% من عملاء الخدمات المصرفية الرقمية للبنك من الخدمات عبر تطبيق الخدمات المصرفية للهاتف المحمول».