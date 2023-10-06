«دناتا» توفر خدمات عالية الجودة في 30 دولة

احتفلت «دناتا»، الشركة العالمية الرائدة في خدمات الطيران والسفر، أمس، بيوم الطيران المدني في دولة الإمارات، حيث استعرضت الإسهامات الرئيسة التي قدمتها فرقها المتخصصة في صناعة الطيران في الدولة على مدى 64 عاماً منذ تأسيسها، مشيرة إلى أنها توفر حالياً خدمات آمنة وعالية الجودة في أكثر من 30 دولة.

وأفادت «دناتا» بأنه يعمل لديها أكثر من 23 ألف موظف، وتقدم خدمات ذات مستوى عالمي لأكثر من 190 شركة طيران لنقل الركاب والبضائع في جميع أنحاء الإمارات، كما تساعد فرقها المتخصصة لخدمة العملاء أكثر من 86 ألف مسافر يومياً، وتتعامل مع أكثر من 220 ألف حقيبة، وتدير 580 رحلة، وتنقل 1600 طن من البضائع في دبي.

وذكرت أنه فضلاً عن ذلك، تضمن خدمات «مرحبا» التي تقدمها، رحلة مطار سلسة لأكثر من 8000 مسافر يومياً، لافتة إلى أنها تحمل أكثر من 25 ألف وجبة يومياً من خلال مشروعها المشترك «ألفا» لخدمات الطيران في مطاري الشارقة ورأس الخيمة الدوليين.

وقالت «دناتا» إضافة إلى نجاحها في دولة الإمارات، فإنها حققت قفزة هائلة بإطلاق أولى عملياتها الخارجية، «جيريز دناتا» في باكستان عام 1993، مشيرة إلى أن هذه الخطوة مهدت الطريق لتوسيع عمليات الشركة العالمية.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «دناتا»، ستيف ألين: «حفلت رحلة (دناتا)، منذ تأسيسها عام 1959، بالتفاني والابتكار والالتزام المتواصل بالتميز في الخدمة، وفخورون باستعراض الدور الفاعل الذي لعبته الشركة في نجاح ونمو صناعة الطيران».

يشار إلى أن «دناتا» تأسست في يناير 1959 كوكالة سفريات مقرها دبي بموظفين اثنين. وواصلت منذ ذلك الحين توسيع عملياتها وخدماتها.