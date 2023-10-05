18 مليار درهم مبيعات المنازل الفاخرة في دبي خلال 9 أشهر

أفاد تحليل للسوق - أجرته شركة الاستشارات العقارية العالمية «نايت فرانك» - بأن إجمالي حجم المنازل الفاخرة المبيعة في دبي، التي تزيد قيمتها على أكثر من 10 ملايين دولار، بلغ 1.59 مليار دولار (5.84 مليارات درهم) خلال الربع الثالث من العام. بينما تجاوزت مبيعات المنازل التي تزيد قيمتها على 10 ملايين دولار حاجز 4.91 مليارات دولار (18 مليار درهم)، خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الجاري.

وأوضح الشريك ورئيس قسم الأبحاث في الشرق الأوسط وإفريقيا، فيصل دوراني: «مازال الطلب على المنازل الفاخرة في دبي مستمراً، ويتجاوز الطلب، العرض بكثير، حيث بلغ إجمالي عدد مبيعات المنازل في دبي، التي تزيد قيمتها على 10 ملايين دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 277 منزلاً، ما يمثل مستوى قياسياً مع تبقي ثلاثة أشهر فقط من العام. وهذا يعزز مكانة دبي أكثر الأسواق نشاطاً في العالم في سوق المنازل التي تزيد قيمتها على 10 ملايين دولار خلال النصف الأول من العام، حيث تتصدر دبي القائمة وتتقدم على نيويورك (125)، وهونغ كونغ (109)، ولندن (99)».

وبلغ متوسط سعر المعاملات للمنازل التي تم بيعها بأكثر من 10 ملايين دولار، 6557 درهماً للقدم المربعة في نهاية الربع الثالث من العام.

ويزداد الطلب على المنازل الفاخرة في المدينة، ما يجذب المشترين المحليين والدوليين. وتشهد المناطق السكنية الرئيسة في المدينة اهتماماً مستمراً، حيث تظل (نخلة جميرا) النقطة المحورية الرئيسة لمبيعات المنازل الفاخرة، لتمثل 52.3% من إجمالي المبيعات في هذه الفئة الحصرية من المنازل التي تزيد قيمتها على 10 ملايين دولار.

ومن بين المناطق البارزة التي تشهد نجاحاً باهراً، تبرز منطقة (أم سقيم الثالثة)، التي يرتكز عليها مشروع مدينة «جميرا ليفينج»، حيث يبلغ متوسط أسعار المعاملات في هذه المنطقة 15.7 ألف درهم للقدم المربعة، أي أعلى بنسبة 62% مقارنة بأقرب منافس لها، وهي منطقة (الخليج التجاري).