غرفة دبي العالمية تفتتح في هولندا رابع مكاتبها التمثيلية بالقارة الأوروبية

أعلنت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، افتتاح مكتبها الجديد في العاصمة الهولندية أمستردام، الذي يعد رابع المكاتب التمثيلية في القارة الأوروبية، والمكتب 25 للغرفة حول العالم.

وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية جزءاً من مبادرة «دبي غلوبال»، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بهدف تأسيس شبكة متكاملة تشمل 50 مكتب ترويج تجارياً لدبي في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2030.

وتهدف هذه المكاتب لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، واستقطاب المواهب والأعمال التجارية الجديدة لتعزيز مكانة الإمارة أحد المراكز التجارية الرائدة في العالم، مع تمكين الشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها، من توسيع أعمالها في 30 سوقاً خارجية ذات أهمية استراتيجية.

وتم افتتاح المكتب رسمياً مساء أمس، خلال حفل خاص أُقيم في أمستردام، بمشاركة القائم بأعمال سفارة الدولة لدى مملكة هولندا، علي الشحي، ونائب رئيس الأسواق العالمية في غرف دبي، سالم الشامسي، وحشد من ممثلي القطاع الخاص في هولندا.

وقال مدير عام غرف دبي، محمد علي راشد لوتاه: «افتتاح مكتبنا الرابع في أوروبا يعكس التزامنا بتحقيق أولوياتنا الاستراتيجية، حيث نجحنا في إحراز تقدم مطرد على صعيد تعزيز انتشارنا الدولي، وترسيخ مكانة دبي على الساحة العالمية. ونحن ملتزمون بتمكين شركات دبي من التوسع بنجاح في الأسواق العالمية، وضمان الحفاظ على دور الإمارة في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم طموحات قيادتنا الحكيمة في دعم الاقتصاد والتجارة الخارجية».

وحسب الإحصاءات الصادرة عن جمارك دبي، وصل حجم التجارة غير النفطية بين دبي وهولندا إلى 11.5 مليار درهم خلال عام 2022، في حين بلغ عدد الشركات الهولندية الجديدة التي انضمت لعضوية الغرفة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري (يناير - أغسطس) 236 شركة جديدة، بنسبة نمو بلغت نحو 35%، مقارنة بعددها خلال الفترة نفسها من عام 2022، ما يرفع إجمالي عدد الشركات الهولندية المسجلة في عضوية الغرفة إلى 1520 شركة.