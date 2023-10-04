وكالات سفر: رحلات الطيران من وجهات عربية وأوروبية وآسيوية إلى الإمارات «كاملة العدد»

قال مسؤولو وكالات سفر وسياحة، إن هناك ارتفاعاً في حركة إصدار التأشيرات السياحية للسفر إلى الإمارات خلال الفترة الراهنة بنسبة تصل إلى 30% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعاً بالنشاط الكبير الذى تشهده سياحة المعارض والمؤتمرات والحوافز، تزامناً مع قرب استضافة الدولة لعدد من الفعاليات الكبرى في الربع الرابع من العام الجاري، أبرزها مؤتمر «كوب 28»، ومعرض دبي للطيران، وسباق جائزة الاتحاد الطيران «فورمولا 1»، وبدء أعمال معرض ومؤتمر أبوظبي للبترول «أديبك»، فضلاً عن تنامي حركة استقدام المقيمين لعائلاتهم، خصوصاً أن الطقس الشتوي المتميز في الدولة رفع الطلب على السفر للترفيه.

وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم» أن الحجوزات على الطائرات القادمة إلى الإمارات من بعض الوجهات العربية والأوروبية والآسيوية رفعت لافتة «كاملة العدد»، خلال الفترة الراهنة، ومن المتوقع أن تستمر الكثير من الرحلات «كاملة العدد» حتى نهاية العام الجاري.

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لشركة «نيرفانا للسفر والسياحة»، علاء العلي، إن «الفترة الراهنة تشهد ارتفاعاً بنسبة تراوح بين 20 و30% في حركة إصدار التأشيرات السياحية للسفر إلى الإمارات مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي».

وأضاف العلي: «هناك طلب كبير فوق العادة على السفر إلى الإمارات خلال الربع الرابع من العام الجاري، ما زاد بشدة من حركة إصدار التأشيرات السياحية للإمارات بشكل عام، ودبي وأبوظبي بشكل خاص».

وأرجع ذلك إلى النشاط الكبير الذى تشهده سياحة المعارض والمؤتمرات والحوافز، تزامناً مع قرب استضافة الدولة عدداً من الفعاليات الكبرى في الربع الرابع من العام الجاري، أبرزها مؤتمر «كوب 28»، ومعرض دبي للطيران، وسباق جائزة الاتحاد الطيران «فورمولا 1»، وبدء فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي للبترول «أديبك»، بعد أن رسخت الإمارات مكانتها مركزاً عالمياً لسياحة الحوافز والمؤتمرات والمعارض في المنطقة والعالم، مشيراً إلى أن «الطقس الشتوي المتميز في الدولة رفع الطلب على السفر للترفيه، ما زاد من حركة إصدار التأشيرات».

من جانبه، قال المدير العام لشركة «الياسمين للسفر والسياحة»، صلاح خالد سالم، إن «هناك ارتفاعاً في إصدار التأشيرات السياحية لزيارة الإمارات يفوق 10% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعاً بالمؤتمرات والفعاليات الكبرى التي تستضيفها الإمارات في الفترة الحالية وحتى نهاية العام، على رأسها مؤتمر (كوب 28)، ومعرض دبي للطيران، و(فورومولا 1)، وبدء أعمال (أديبك)، فضلاً عن قيام عدد من المقيمين بإصدار تأشيرات لاستقدام عائلاتهم، خصوصاً بعد تحسن الطقس».

وأوضح سالم، أن «الحجوزات على الطائرات القادمة إلى الإمارات من بعض الوجهات العربية والأوروبية رفعت لافتة (كاملة العدد) خلال الفترة الراهنة، ومن المتوقع أن تستمر الكثير من الرحلات (كاملة العدد) حتى نهاية العام الجاري».

من جهته، قال مدير المبيعات في وكالة «إم - كيه للسفر والسياحة»، وائل سالم، إن «هناك ارتفاعاً يراوح بين 20 و30% في حركة إصدار التأشيرات للسفر إلى الإمارات، مدفوعاً باستضافة المؤتمرات والفعاليات الكبرى في مختلف المجالات، فضلاً عن قدوم عدد كبير من سياح الترفيه مقارنة بفترة الصيف بعد تحسن الطقس».

وأكد سالم أن رحلات الطيران من بعض الوجهات العربية والآسيوية إلى الإمارات «كاملة العدد»، متوقعاً هو الآخر استمرار هذا الزخم حتى نهاية العام.