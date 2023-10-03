غرفة دبي للاقتصاد الرقمي تطلق «منصة دعم وجذب الشركات»

أطلقت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، أمس «منصة دعم وجذب الشركات»، بهدف تعزيز بيئة الأعمال المواتية في دبي من خلال تبسيط عمليات الشركات التي تسعى إلى إطلاق أو توسيع نطاق أنشطتها في الإمارة.

وتنسجم المبادرة مع مساعي الغرفة لضمان بيئة أعمال تمكن الشركات الرقمية من الازدهار والمساهمة في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية «D33».

وتعتبر المنصة الجديدة مبادرة نوعية إضافية للغرفة تستهدف من خلالها الارتقاء بمنظومة الاقتصاد الرقمي بدبي، وتوفير باقة من الخدمات التي تلبي متطلبات تأسيس الشركات.