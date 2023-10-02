أراضي دبي تطلق خدمة «مناقصات» عبر نظام «ملّاك»

أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، مُمثلة بمؤسسة التنظيم العقاري، خدمة «مناقصات» التي تهدف إلى حوكمة عملية تقديم المناقصات في كل ما يتعلق برسوم الخدمات والصيانة في قطاع العقارات المشتركة، وتعزيز الشفافية وتوفير أفضل الخدمات جودة بأسعار مناسبة وتنافسيّة.

وأفادت الدائرة في بيان أمس، بأن الخدمة الجديدة التي تُعتبر جزءاً من نظام «ملّاك» المنظومة المتكاملة لإدارة العقارات المشتركة في دبي، تسهم في تسهيل وتبسيط سير إجراءات تقديم العطاءات عبر ربط شركات إدارة العقارات المشتركة بمزوّدي الخدمات، بإشراف وتنظيم تام من قبل مؤسسة التنظيم العقاري، الأمر الذي يضمن توفير الخدمات المطلوبة بشكل فوري من جهة، وسداد الرسوم ذات الصلة في الوقت المحدّد من جهة أخرى.

وتتميّز خدمة «مناقصات» بتوفير إجراءات مؤتمتة بالكامل، تُعزز توفير ميزانيات حقيقية لرسوم الخدمات وأعمال الصيانة، وترفع من مستوى الجودة والأداء في تقديم هذه الخدمات بما يحفز المنافسة بين الموردين، ويرسخ الشفافية بين ملاك العقارات ولجان الملاك، الأمر الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى تعزيز مستوى السعادة في المجتمعات السكنية.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، المهندس مروان بن غليطة، إن إطلاق خدمة «مناقصات» تأتي استكمالاً للمساعي الرامية إلى تعزيز جاهزية القطاع العقاري واستدامته، وترسيخ الشراكات الفعالة بين الأطراف المعنية كافة، بما يُسهم في رفع كفاءة العمليات وضمان تقديم الخدمات الاستباقية المتمحورة على الإنسان. وأضاف أن توفير خدمة متكاملة لتنظيم وحوكمة العطاءات المتعلقة بخدمات الصيانة، من شأنه أن ينعكس على توفير بيئة صحية وشفافة، ستؤدي إلى فتح المجال في السوق العقارية لتحقيق المنافسة المطلوبة لتقديم أعلى معايير الجودة في الخدمات المقدمة.

بدوره، أوضح مدير إدارة ملكية العقارات المشتركة في مؤسسة التنظيم العقاري بدبي، محمد بن حماد، أن الخدمة تُلزم شركات إدارة العقارات المشتركة بطرح كل المناقصات المطلوبة من خلالها، وذلك بعد تقديم ميزانياتها لعام 2024 بحلول أكتوبر 2023 لتبسيط إجراءات المناقصة، ومن ثم يتم تصنيف الشركات من قبل كادر فني متخصص لتقديم أي توصيات مطلوبة، في حين يقوم القسم المالي بتحديد الأسعار لكل خدمة على حدة، ليكون متوسط الدرجات الفنية والمالية هو المعيار في عملية الاختيار النهائيّة للعطاء.

خدمات إضافية

أفادت دائرة الأراضي والأملاك في دبي بأنه لن يقتصر الأمر على شركات إدارة العقارات المشتركة ومزوّدي الخدمات لطرح المناقصات، وتوقيع الاتفاقيات عبر خدمة «مناقصات» فحسب، بل سيجري في مرحلة لاحقة وتحديداً بحلول عام 2024 توسيع دائرة الخدمة لتشمل ملّاك العقارات لإتاحة الفرصة أمامهم لتقييم أداء مزودي الخدمات، فيما سيكون بإمكان لجنة الملّاك الاطلاع على المناقصات عبر المنصة.