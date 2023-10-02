قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي، بول غريفيث، إن حركة المسافرين في مطار دبي الدولي، في طريقها لتخطي مستويات ما قبل الجائحة خلال العام الجاري ككل، مشيراً إلى أن 60% من المسافرين في مطار دبي يزورون الإمارة حالياً. وأضاف غريفيث لوكالة «بلومبرغ»: «أظهرت أرقامنا في النصف الأول من 2023، أننا عدنا بنسبة 100% إلى مستويات ما قبل الوباء»، مشيراً إلى أنه «بالنظر إلى التوقعات لبقية العام، فإننا متفائلون بإنهاء العام متجاوزين أرقام ما قبل الوباء».

وأوضح أن «حركة عبور المسافرين في مطار دبي تُشكل نحو 60% من الإجمالي مقابل 40% من نقطة إلى نقطة في مرحلة ما قبل الوباء، لكن حالياً فإن 60% من المسافرين باتوا يزورون دبي».