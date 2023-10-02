تعاون بين «كهرباء الشارقة» ووزارة الطاقة لتحقيق التنمية المستدامة

بحث رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، سعيد سلطان السويدي، خلال لقائه، أول من أمس، بالمقر الرئيس للهيئة، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، المهندس شريف العلماء، عدداً من محاور تفعيل التعاون المشترك لتحقيق التنمية المستدامة وتطوير مشروعات الطاقة لتلبية الطلب المتزايد، ومواجهة التحديات والتحوّل الرقمي للأنظمة والإجراءات، لتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين، وتطوير أنظمة وشبكات النقل والتوزيع والربط الكهربائي بين الشبكات ورفع كفاءة وحدات الإنتاج.

وأكد السويدي أن «الهيئة تعمل على التواصل والتنسيق مع كل الجهات الحكومية والشركات المتخصصة، لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتطوير مجالات العمل، وتوفير الخدمات وفق أفضل المواصفات لسكان إمارة الشارقة من مواطنين ومقيمين».

وأوضح أن «الهيئة تحرص على التعاون والتنسيق مع وزارة الطاقة والبنية التحتية وكل الجهات، واستخدام التقنيات الحديثة والمتطوّرة لدعم استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، ورفع كفاءة الطاقة وتلبية الاحتياجات وخفض الانبعاثات الكربونية».

وأضاف أن «الوزارة تعتبر من الشركاء الاستراتيجيين للهيئة ويتم التنسيق المستمر وتبادل الخبرات بين الجانبين»، مشيداً بدور الوزارة وجهودها وحرصها على تفعيل التعاون والتنسيق المستمر مع شركائها الاستراتيجيين، خصوصاً مع هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة.