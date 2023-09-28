«الأوراق المالية» تطلق برنامج «روّاد الأسواق» لتمكين الكوادر الوطنية

أطلقت هيئة الأوراق المالية والسلع برنامج «روّاد الأسواق المالية»، بالتعاون مع صندوق الوطن، وأكاديمية سوق أبوظبي العالمي، وذلك في إطار تأهيل الكوادر الإماراتية وتمكينها في مجال صناعة الخدمات المالية، بما يحقق الأهداف الوطنية والتنمية المستدامة لرأس المال البشري في القطاع المالي بالدولة.

ويستهدف البرنامج فئات مختلفة تشمل المستثمرين الجدد والعناصر المرشحة من قِبل صندوق الوطن، وموظفي الشركات المساهمة العامة، والشركات المرخصة من قِبل الهيئة، والمرشحين من قِبل الجهات النظيرة الاتحادية والمحلية، إلى جانب موظفي الهيئة حديثي التخرج والحاصلين على شهادة «البكالوريوس»، ومرشحي مجلس شباب الهيئة، كما يلتزم ملتحق البرنامج بإنجاز 84 ساعة تدريبية، بواقع ثلاثة أسابيع متواصلة.

وجرى على هامش إطلاق البرنامج، توقيع مذكرتي تعاون بين هيئة الأوراق المالية والسلع، وكل من صندوق الوطن، وأكاديمية سوق أبوظبي العالمي، تؤسس لشراكة استراتيجية وعمل مشترك يسهم في بناء الكوادر العلمية المواطنة، وتأسيسهم لمزاولة أعمال القطاع المالي بالدولة، بما فيها مجال أسواق الأوراق المالية، وتعريفهم بمبادئ الاستثمار فيها وإدارة المخاطر والتحديات المتوقعة في ظل التطوّر التكنولوجي، ووفقاً للأنظمة والقوانين المالية في الدولة.

ووقع المذكرتين من جانب الهيئة، الرئيسة التنفيذية للهيئة، الدكتورة مريم بطي السويدي، ومن جانب صندوق الوطن، مدير عام الصندوق، ياسر القرقاوي، فيما وقعهما من جانب أكاديمية سوق أبوظبي العالمي، عضو مجلس إدارة الأكاديمية مدير إدارة الموارد البشرية في السوق، عبدالله السويدي.

وأعلنت مريم السويدي، في كلمتها الافتتاحية لإطلاق البرنامج، عن انطلاق مرحلة جديدة من التعاون المثمر بين الهيئة وشركائها لتحقيق مصلحة الوطن والمواطن.

ولفتت إلى توجيه مجلس إدارة الهيئة بتمكين الكفاءات الوطنية في مجال الخدمات المالية والاستثمار في الشباب، وتطوير برنامج كفء وفاعل يراعي طاقاتهم ويؤهلهم لمزاولة أعمال القطاع المالي بالدولة، ويزودهم بالإمكانات والأدوات التي تمكنهم من المنافسة وتحقيق أفضل الإنجازات عالمياً.

من جانبه، قال ياسر القرقاوي إن «توقيع مذكرة التفاهم مع هيئة الأوراق المالية والسلع لإطلاق برنامج (روّاد الأسواق المالية)، يُعدّ خطوة مهمة لتأهيل شباب الإمارات لهذا المجال الحيوي، وتمكينهم من خلال التدريب والدعم والرعاية من القطاع الخاص، وهو المجال الأول الذي يعمل عليه صندوق الوطن منذ إنشائه».

وأكد أن «صندوق الوطن سيظل داعماً لشباب الوطن في مختلف المجالات، وفق رؤيته الواضحة التي تتمثل في تعزيز قدراتهم لدخول مجال ريادة الأعمال، وتدريبهم وتأهيلهم للعمل في القطاع الخاص، سواء داخل الدولة، أو عبر التعاون مع شركات عالمية لتدريبهم بالخارج».

بدوره، قال عبدالله السويدي: «تعتز أكاديمية سوق أبوظبي العالمي بالتعاون مع شركائها هيئة الأوراق المالية والسلع وصندوق الوطن، عبر تقديم برنامج تدريبي متكامل يستهدف إعداد الكوادر البشرية الوطنية، لتمكينهم بالمعارف والمهارات المطلوبة لممارسة الأنشطة الاستثمارية وأعمال الأوراق المالية، وتعزيز قدراتهم على مواكبة مستقبل الصناعة المالية».

• «الهيئة» أطلقت البرنامج بالتعاون مع صندوق الوطن وأكاديمية سوق أبوظبي العالمي.

التأهل لمهنة «ممثل وسيط»

يتيح برنامج «روّاد الأسواق المالية» للمنتسبين، التأهل لمهنة «ممثل وسيط» بسوق العمل، وفقاً للشروط والإجراءات المعمول بها لدى هيئة الأوراق المالية والسلع، وكذلك التأهل لاختبارات الشهادات الدولية التي تعزز المسار الوظيفي في سوق العمل، وذلك في حال رغبة المتدرب في الحصول عليها، والتي تتضمن أساسيات الخدمات المالية من المعهد المعتمد للأوراق المالية والاستثمار، وأساسيات الاستثمار من معهد المحللين الماليين المعتمدين.