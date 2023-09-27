إطلاق منصة لعقد الصفقات خلال منتدى دبي للأعمال

أطلقت غرف دبي، أمس، مبادرة جديدة تحت اسم «The Deals Hub»، لتكون جزءاً من الفعاليات الأساسية في منتدى دبي للأعمال، الذي تنظمه الغرف خلال يومي الأول والثاني من نوفمبر المقبل، موضحة أن «The Deals Hub» عبارة عن منصة مخصصة للإعلان عن صفقات الأعمال والاستثمار والتعاون والشراكات والمشروعات الجديدة بين قادة الأعمال والمستثمرين في دبي ونظرائهم حول العالم من المشاركين في المنتدى.

وأفادت غرف دبي في بيان، بأن المنصة تتيح للشركات المشاركة الكشف عن مشروعاتها وشراكاتها المستقبلية، بحضور شخصيات بارزة تمثل القطاعين العام والخاص، محلياً وعالمياً، وسط حضور إعلامي كثيف.

وتعكس مبادرة «The Deals Hub» التزام غرف دبي دفع عجلة التجارة والاستثمار العالميين، بما يرسّخ مكانة الإمارة كأفضل مدينة عالمية لممارسة الأعمال.

ومن خلال استهدافها جمهوراً دولياً مؤثراً، تتيح هذه المساحة المخصصة لعقد الصفقات فرصة مهمة أمام الشركات متعددة الجنسيات والصغيرة والمتوسطة، والتي يستضيفها المنتدى، لعقد شراكات اقتصادية واستراتيجية جديدة، وتطوير شبكات دولية أقوى، وفتح آفاق جديدة أمام اتفاقيات الأعمال البارزة.

وتغطي المبادرة جميع أنواع الصفقات، بدءاً من الشراكات الكبرى، والمشروعات المشتركة، والاندماجات والاستحواذات، والاكتتابات الأولية العامة، وصولاً إلى الاستثمارات الكبيرة، وجولات جمع التمويل والعقود الحكومية، واتفاقيات التجارة العابرة للحدود، والعقود الكبيرة، ومذكرات التفاهم.

وقال رئيس مجلس إدارة غرف دبي، عبدالعزيز الغرير، إن «التزام دبي الدائم تعزيز نمو الأعمال والابتكار، يسهم في ترسيخ مكانتها وجهة مفضلة للشركات التي تسعى إلى التوسع وعقد الشراكات العالمية؛ خصوصاً أن الإمارة تشكّل مركزاً حيوياً لعقد الصفقات التجارية، نظراً لموقعها الاستراتيجي، واقتصادها المتنوع، وبيئتها المحفزة لنمو الأعمال، وبنيتها التحتية عالمية المستوى، وإمكانية الوصول منها إلى الأسواق الدولية كافة».

وأضاف الغرير: «انطلاقاً من هذا الالتزام الكبير بدعم قطاع الأعمال، نتطلع لأن يكون منتدى دبي للأعمال موعداً للاتفاقيات والصفقات الاستثمارية، وبوابةً لفرص الأعمال التي تعزز استدامة النمو الاقتصادي».