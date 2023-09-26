«نخيل» تطرح غدا مجموعة جديدة من الفلل والأراضي ضمن «نخلة جبل على»

علمت «الإمارات اليوم»، من وسطاء بالسوق، أن شركة «نخيل» العقارية، تستعد لاطلاق مجموعة جديدة من الفلل والأراضي في نخلة جبل على غدا (الاربعاء)، وذلك بدعم من الطلب غير المسبوق الذي سجلته الشركة على فلل المرحلة الاولى، التي تم طرحها قبل أيام.

وسجلت مبيعات فلل المرحلة الأولى من مشروع «نخلة جبل علي»، طلباً غير مسبوق فاق المعروض من الفلل، وذلك بعد طرح أربع سعفات ضمن هذه المرحلة، تتضمن فللاً متنوعة، بأسعار تبدأ من 18.5 مليون درهم، على أن يتم تسليم الفلل بدءاً من عام 2027.

وكانت «نخيل» أطلقت أخيراً، أول مجموعة من فلل المشروع الجديد، الذي يمتد على مساحة 13.4 كيلومتراً مربعاً. وسيضم المشروع عند اكتماله سبع جزر و16 سعفة، ما يضيف واجهة بحرية إلى دبي بطول 91 كيلومتراً مع ثلاث نقاط وصول إلى الجزيرة.